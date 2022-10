Compartir

Je reviens a nouveau avec faire mes questions sur les allergies.

Mes tests cutanes du gamin pour le lait ont ete negatifs. J’attends la confirmation d’une pds pour lui donner des aliments en contenant. Je lui ai achete des cereales qui ne contiennent que Plusieurs traces de lait et J’ai voulu savoir au bout de combien d’heures sans reaction je pouvais considerer que j’ai ete ok ? C’est pour savoir a quel repas je vais lui faire gouter faire mes www.datingmentor.org/fr/paltalk-review/ cereales : le matin ou au gouter. S’il faut recevoir diverses heures avant de devenir rassuree, je prefere lui donner le matin.

Question subsidiaire un brin bete : le gluten se trouve-t-il au sein des pommes de terre ?

Kaouette et Matthieu, 8 mois demain.

HopIl n’y a pas de mamans de petits allergiques ?

Merci de ta reponsec’est clair que je n’aurais pas idee de tenter un truc le apri?m !

Salut je ne pourrais jamais satisfaire a ta question mais c’etait juste pour te faire votre petit coucou.

C’est quoi les cereales que tu veux lui apporter?Parce que je ne connais pas de cereales qui contiennent de lait!! Moi je lui donne en farine bledina saveur vanille mais je ne crois pas que votre soit la aussi chose vraiment!!

Les patates ne contiennent aucun gluten, tu vois, la je peux repondre. Le gluten apparait au sein d’ quelques cereales.

Salut je ne pourrais pas repondre a ta question mais c’etait juste pour vous Realiser un petit coucou.

5 cereales de nestleJe n’ai pas voulu prendre de bledine qui contient du lait ecreme. Mes cereales ne contiennent que des traces de lait (on se requi?te pourquoi). Cela y avait fruits rouges ou cacao (bizarre Lorsque l’on sait que c’est interdit avant 1 an). J’ai donc retourne votre style basique.

Bon et ca va mieux toi ? Tu es moins malade ? Ta fille en est ou avec ses jouets ?

Ca vamarion se retablit petit a petit, elle est encore bien enrhumee et otusse bcp mais le nez coule moins.Moi j’ai une super migraine et les oreilles a moitie bouchees mais bon ca va passer a coup d’efferalgan.

Qui plus est j’ai reussi a negocier avec olivier et demain j’ai une journee off baby. Je vais me balader seule et sans contraintes pdt que son papa va s’occuper d’elle.

Ton fils a des risques d’allergies? Parce que sinon le plus pertinent c’est de passer un coup de fil au pediatre pour lui demander conseil.Depuis que j’suis en GB j’e ne lui ai jamais autant telephone.

bisous et merci de prendre des nouvelles!

Vivement demain alors !Pour les oreilles bouchees, ca peut etre du a l’aspirine. forcement, je ne prends plus d’aspegic mais que du paracetamol.

Matthieu a un terrain allergique puisqu’il fera de l’eczema (pour ses 1eres dents + avec Divers produits de toilette pourtant hypoallergeniques) et que papa-maman ont eu la bonne idee de devenir allergiques (chat, poussiere, penicilline). mais c’est de famille ! Les GP des 2 cotes paraissent allergiques aussi.

J’appelle souvent mon pediatre et forcement, des fois je n’ose jamais le faire pour des questions comme ca car j’ai tjs peur de les saouler.

Meuh non!!ils seront aussi la pour ca les pediatres. Du reste moi je n’hesites pas car je ne peux gui?re aller des voir. Et pis si ca les soule, tant pis pour eux. Ils n’avaient qu’a Realiser boulangers!!

C’est marrant nous aussi on a analogues allergies que vous. Moi j’habite allergique auxpoils de chat (ou plutot a la salive qu’ils mettent concernant leurs poils qd ils se lavent!!) et Olivier est allergique a 3 sortes d’acariens (ouais moi non plus je ne savait nullement qu’il y en avait +ieurs sortes!! ) et aux frenes et aux bouleaux (non non nullement boulot!)