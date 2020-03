Inició la campaña de donación de sangre en el Hospital Regional

Compartir

El Hospital Regional de la Cuenca Alta y el Rotary Club de Cañuelas, organizan la campaña “Doná sangre”. Los donantes contarán con un permiso para circular.

Buscan recibir más de veinte donantes por semana. Durante el último mes, las donaciones voluntarias mermaron por el estado de cuarentena que rige al país.

En principio, la campaña funcionará los días lunes y viernes, en el Hospital Cuenca-Alta, ubicado en Ruta 6 y 205. No se descarta agregar un día más.

Los interesados e interesadas deberán comunicarse con el Doctor Bernao: (011) 15-6468-7237 (WhatsApp) para programar un turno.

Quienes se acerquen a donar contarán con un permiso previo para poder circular y serán recibidos por personal de extracción equipado con protectores visuales y barbijos, siguiendo el protocolo de cuidados para la prevención del Covid-19.

Los requisitos a tener en cuenta son: tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no haberse sometido a cirugías, tatuajes, piercing, acupuntura en los últimos 12 meses; no haber tenido relaciones sexuales de riesgo ni haber consumido drogas en los últimos 12 meses; y no tener enfermedades transmisibles por sangre como Hepatitis B, C o HIV.