Me parecio excesivamente atrayente. Leer lo cual por que acabo de darme cuenta que estoy en la contacto toxica.

Me parecio extremadamente importante. Leer esto por que acabo sobre darme cuenta que estoy en una conexion toxica.. Tengo extremadamente poco.tiempo viviendo con el no me.case sin embargo decidimos juntarnos. No estoy estando dichoso mi.pareja me insulta me ofende dice tremendas palabrotas. Se molesta cuando decido ir en donde mis.padres . No obstante si el lo decide esta super bien. Controla cuando me llaman o me.escriben nunca me.pide.el.telefono.pero reniega por que me.llaman mismamente sea mi madre. Nose que realizar por que me da.pena el no dispone de familia . Me da.pena dejarlo … sin embargo cuando pasan estas cosas deseo irme corriendo sobre aca. Nunca es un mal adulto No obstante En Caso De Que goza de muchos malos.defectos. que puedo elaborar

Bueno definitivamente nosotras no hemos recibido la mision de acontecer redentoras sobre los hombres, resulta una pena que no tenga clan y no ha transpirado entiendo lo sobre «no es un mal varon pero tu no estas feliz y eso importa», deberias acontecer extremadamente honesta en las cosas que nunca vaz a tolerar asi­ como si el es apto de respetar eso el frente del manillar.

Si nunca lo entiende entonces seria superior que nunca te quedes ahi por motivo de que seras la mujer completa.

Jjajajaja seri­a lo que debe elaborar yo desplazandolo hacia el pelo no lo hago

Lo mejor es dejarlo…. No deberias apreciar pena por el porque nunca es una saludable causa por sujetar su mal proceder. Sencillamente es un codicioso y no ha transpirado machista… nunca te merece….hasta que tu misma nunca te respetas no te respetara nadie….

Soy hombre desplazandolo hacia el pelo todo lo que has descrito lo tengo con mi pareja! Quiero que funcione las cosas No obstante la novia continuamente va sobre victima. Por dios menor mal que no poseemos hijos. Estoy esperando desde realiza mas de 10 anos de vida y no ha transpirado las cosas van de mal en peor, estoy mas nervioso, tengo hipertension desde realiza poquito, como mas por el estres, tengo mas de 23 kilos, Jami?s tengo una rostro atinado y cuando la tengo me dice que esta pasando. Invariablemente la tengo que escuchar a la novia, a en donde voy, que cinta habia visto, porque he tardado tanto, por motivo de que estoy mirando a diferentes chicas desplazandolo hacia el pelo me dice «que piensas que se fijaran en ti», yo no tengo que decirle ninguna cosa a ella por motivo de que es chica desplazandolo hacia el pelo » se respeta » porque ella conoce lo preferible y no ha transpirado un desprovisto fin que ni me consenso hoy por hoy. Gracias debido a conozco lo que tengo que hacer!

Yo permite 2 anos estuve en la trato toxica , en donde hubo todo el mundo todos estos puntos , aparte yo estaba embarazada , la que igualmente me maltrataba por que iba acontecer una pupila tenia bastante pavor sobre que nos hiciera dano , golpeaba cada noche cosas , un aniversario dije tengo que irse de aqui como de lugar , igual que era un sitio adonde nunca habia taxis ni camiones me fui caminando por la carretera hasta solicitar alguien que me llevara a casa de mis padres desplazandolo hacia el pelo alla me quede , cuando tuve a mi hija me busco en todos los hospitales para quitarme a mi bebe , y no ha transpirado hoy en aniversario lo ah querido efectuar ya que bien van varias demandas para que nunca nos efectue deterioro. Pero la razon podri­a ser En Caso De Que tienes oportunidades sobre proceder de eso escapate nunca te quedes alla arriesgas tu vida ,salud emocional , salud mental.

Jimena Hernandez dice

que valiente eres, cuidate bastante y no ha transpirado protege a tu nena. Que bueno que viste la luz de salir sobre eso

Yo sinceramente no se que conexion llevo, nunca se si yo merezco una cosa preferiblemente o el merece algo superior . Me siento mal porque han ayer cosas en su familia que llegue a odiar tanto a mi con cunada, por mas que uso olvidarme sobre todo nunca puedo , me duele mas todavia que el sabiendo que la novia me hizo tanto deterioro Prosiga alla, jugando , hablandole igual que si ninguna cosa. No se que realizar , quisiera dejarlo asi­ como que sea acertado con su parentela , para que Ahora no vean mi rostro sobre amarga cuando existe un distribuir familiar . Nunca conozco En Caso De Que estoy mal o estoy bien , simplemente me duele .

Tu si que mereces una cosa mejor carente duda… Su casa es siempre su casa pero tu cunada te ha hecho deterioro el nunca siente tu dolor… Eso me dice que no le importas tu ni tus sentiemientos lo que me lleva a pensar que seri­a un individualista asi­ como igual que tal seri­a un estrangero a tu lado.. Nunca seri­a leal…. Nunca pierdas tu tiempo con un egoista lo deficiente en un acontecer humano….por lo menos tener tasacii?n y no ha transpirado fidelidad de un buen amigo….pues no lo tiene…

Yo leo al completo eso y no ha transpirado solo me ganas sobre lamentar . Que bueno que Lectura adicional fuiste fuerte.

Tengo casi 8 anos viviendo con mi pareja el me lleva mas de 30 anos de vida a mi nunca importo la edad porque pense que con su practica asi­ como honestidad saldrian las cosas bien, si es honesto, fiel, incondicional, tierno cuando desea serlo, se preocupa por mi pero ademas seri­a verdad que no tengo total liberacii?n de vestir a mi gusto, me permite sentir mal por no pensar de la misma maneras que el, que se contradice a si exacto, invariablemente desea tener la justificacion desplazandolo hacia el pelo no conoce escuchar, cuando una cosa nunca le parece se enoja desplazandolo hacia el pelo me deten hablar, que siempre tengo que ser yo la que le pide arreglar las cosas, me critica cuando digo palabras excesivamente ordinarias.

Ahora me pregunto a misma si estoy dispuesta a seguir con esta contacto o En Caso De Que lo que sentia Ahora se ha ido terminando. A veces pienso que las cosas son mismamente por que influye su antiguedad en el