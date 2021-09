Molino Cañuelas, que se esconde detrás del concurso preventivo?.

Compartir

Editorial por Miguel Patron Abogado: Molinos Cañuelas, una empresa que es líder en el rubro alimenticio, no pudo hacer frente a sus compromisos financieros, entró en estado de cesación de pagos y debió pedir concurso, para protegerse al amparo de la ley y no ir a la quiebra.

El concurso preventivo es uno de los procesos concursales y tiene como objetivo principal negociar la deuda con los acreedores. A diferencia de su hermana mayor, la quiebra, estando en concurso preventivo se puede seguir casi por completo, disponiendo de los bienes y con el manejo de la administración de la empresa, salvo pedidos de autorización al juez para operaciones más importantes. ¿Cómo se llega a esto? Pues bien, por el estado de cesación de pagos, es decir , que no se pudo cumplir con una o más de las obligaciones. Como ejemplo de ello es la mora en el cumplimiento de las obligaciones que es el caso de MOLINOS CAÑUELAS.. En la práctica, se busca tiempo para poder acomodar las finanzas. Si esta negociación con los acreedores resulta un fracaso y no acordar la refinanciación, se estará en las puertas de una quiebra indirecta con consecuencias más funestas como es el desapoderamiento de los bienes y de la administración, por un síndico para liquidar la empresa y pagar así a los acreedores. Hasta acá, tenemos la visión global de la noticia. Pero porque se llega a ésto y que es lo que realmente sucede con Molinos Cañuelas?. La empresa ha sido siempre renuente a dar entrevistas y solo se limita a comunicados oficiales bastantes laxos. Esta vez no fue la excepción, con lo cual estamos en tinieblas y muchos rumores, eso nos permite conjeturar hipótesis. Tiremos sobre la mesa un par. Llama la atención los dichos en las redes sociales de Ignacio Noel, dueño de Morixe Hnos, competencia directa de Molinos Cañuelas. «Lamentamos el perjuicio causado a bancos oficiales e internacionales y proveedores que con US$ 1500 millones confiaron en una empresa argentina que les «defaulteo» al igual que Vicentin, esto afecta a las demás empresas alimenticias argentinas», disparó duramente Morixe cuestionando la decisión de la empresa Molino. Luego redobló la apuesta y dijo que el caso de esta molinera es el típico caso de «Empresa pobre, empresarios ricos». Por último, cuestionando la actitud de los propios accionistas disparó… «Peor aún, en la fallida salida a la Bolsa los accionistas de MOLCA vendían parte de sus acciones, o sea que retiraban capital que aportaban los que hubieran comprado acciones (esto está en el prospecto de emisión)», acusó directamente Ignacio Noel. Veamos el tuit……@ignacionoel1

Y cuando fallaron en colocar la empresa en la Bolsa fue porque ya estaba con patrimonio negativo y la familia Navilli pretendía vender parte de sus propias acciones y llevarse US $150 millones, esa plata no iba a la empresa!!! … .Esa plata iba a la compra de tierras (60 mil hectáreas) en forma privada por y para los dueños.

O sea, más allá de solidarizarse o dar un explicación de tipo financiero, por el contrario se encargó de denostar y llevar «agua para su molino» al ofrecer cubrir el bache que deja la molinera cañuelense.

Sigamos conjeturando… ¿Busca Molinos Cañuelas quedar en la quiebra para evadir responsabilidades contractuales, entre ellas el futuro de 3000 trabajadores y que el Estado Nacional, al igual que en otras ocasiones, salga a socorrer a empresas vaciadas por sus propios dueños? Costaría creerlo porque estamos hablando ni más ni menos de una empresa que exporta a más de 60 países y durante la pandemia sus dividendos crecieron exponencialmente, pero el fantasma de Vicentin está aún presente y tampoco se preveía. Según un informe del Banco Central, Molino Cañuelas se ubicaba en el cuarto puesto entre las empresas que más plata le debían a los bancos locales. En los primeros tres lugares estaban Pan American Energy, YPF y …Vicentin. Para muestra basta un botón, decía la tía.

Entonces, ¿por qué se llegó a esto? Podemos suponer que una causa es la devaluación del peso. La empresa está endeudada en dólares por más de 1400 millones con una docena de bancos y financieras, tanto nacionales como extranjeras. Otra hipótesis quizá, es que presenciamos la consecuencia de las diversificaciones en los negocios que apostó la familia Navilli, dueña de MOLCA. Por fuera de la empresa tradicional, Regina Navilli, la hija de Aldo Navilli, se alzó con las marcas de ropa Vitamina y Uma, y otra rama de los herederos lanzó su cadena de pizzerías con la marca Alla Pala.

Hoy, el entramado societario reúne a más de veinte firmas, en algunos casos con socios por fuera de la familia, pero la nave insignia del grupo Navilli continúa siendo Molino Cañuelas, que cerró 2020 con una facturación de $72.000 millones.

Horas decisivas se ciernen sobre Molinos Cañuelas.

Confiamos en que el futuro depare el fortalecimiento.