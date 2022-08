Compartir

Estas son las expresiones sobre la red que deberias conocer Con El Fin De entender a tus hijos

Nacieron en Youtube, Instagram o Twitter desplazandolo hacia el pelo hoy en jornada todos debido a las usan en la difusion diaria

La red ha expandido un nuevo idioma entre las adolescentes desplazandolo hacia el pelo las que nunca lo son tanto.

Recuerda aquella situacion (quizas exista sido mas sobre la finalmente) en que, sobre pronto, en medio sobre la chachara con gente mozo, alguien levanto el tono sobre voz y pronuncio “LOOOOOOL”. O aquel dia en que tu hija adolescente te dijo que se iba al celuloide con su crush. Por no hablar sobre las mensajes sobre WhatsApp en que te contestan con un “XD” cuando has dicho algo divertido.

Estas expresiones se forjaron en la red (especialmente en foros sobre juegos, en foros tematicos, en chats o en pi?ginas sociales) asi­ como hoy por hoy las han trascendido Con El Fin De invadir habla ordinario. El texto en la mensajeria movil o las redes, pero a veces, Incluso hasta el hablado. En caso de que aun eres de las que se quedan con rostro sobre “no me he enterado sobre nada” cuando lees u oyes muchas sobre estas palabrejas, te proponemos un repaso por las mas populares.

1. “LOL”: seri­a un acronimo en ingles que significa “Laughing out loud” (reirse en voz alta o reirse a lo largo de mucho rato, a carcajadas). Es misma de el argot internauta, muchas veces el que se usa en foros, e igualmente en mensajes de escrito sobre telefonos moviles. A gran cantidad sobre oes, mas risa. Igualmente posee significado sobre sorpresa mayuscula, sobre hablar de “?Hala, que intenso, pero, ?que me estas contando?! Curiosamente, tambien es la sigla de League of Legends, uno de los games o juegos online mas populares sobre la leyenda.

2. “OMG”: seri­a la abreviatura sobre “Oh, my God” (Oh, Dios mio). Seri­a, contiguo a WTF, la expresion mas usual de demostrar sorpresa y asombro.

3. “LMAO”: Siglas sobre “Laughing my ass off” (me parto el culo sobre la risa). Ademas se puede usar

4. “LMFAO”: (igual que el grupo que ponia banda sonora a la pelicula Resacon en Las Vegas), la efe, igual que casi siempre cuando short de alguna de estas expresiones, obliga fucking . O sea, que nos estariamos partiendo el fucking trasero sobre la risa (que lo traduzca el lector sin intermediarios, si quiere. ).

cinco. “xD”: seri­a exactamente lo que poner el emoyi de la carita sonriente, o sea, lo que equivaldria al “Ja, ja, ja” de toda la vida y tambien a “Lol”.

6. “MOOD”: fiable que lo has visto en Instagram igual que pie sobre la foto sobre la maravillosa playa, o cualquier lo opuesto (la tipica foto sobre un minino durmiendo que alguien puede colgar los lunes por la manana). Significa “estado sobre animo”, o sea, “este seri­a mi estado sobre animo hoy”.

7. “WTF”: implica “What the fuck”, o sea, “Que cojines”, No obstante con o, bien nos entendemos. Es equivalente al “OMG” en ciertos contextos sobre sobresalto. Excesivamente utilizada en foros de la red, su posibilidad corta es, pronunciada, “Dafuck”.

8. “OMW”: “On my own way”, o lo que seri­a igual, “a mi bola”, o “no, importa, yo voy a lo mio”. Ademas proviene del argot sobre las games.

9. “GG”: Proviene sobre “Good game” (buen juego) asi­ como el significado es ese, “bien proverbio o hecho, buena jugada”. Seri­a exactamente lo que “WP” (“well played”).

12. “RT”: Viene del popular retuit sobre Twitter. Retuitear un tuit implica quedar en sintonia con ese contenido: “RT” implica “totalmente en sintonia contigo https://datingrecensore.it/siti-di-incontri-africani/, ok”.

11. “TY”: extremadamente empleado en las foros, seri­a la acotacion sobre “thank you” (gracias).

12. “CRUSH”: A estas alturas sobre la biografia de las aplicaciones Con El Fin De enlazar, casi todo el mundo conoce que un crush seri­a esa maravillosa coincidencia con una alma que te gusta a la que tu tambien le has gustado. Vamos, el flechazo de toda la vida… (aunque continuamente mutuo, que seri­a como deberia ser todo el tiempo).

13. “KLK”: seri­a un acronimo usado igual que saludo coloquial por los latinoamericanos, en particular, por los nativos sobre Republica Dominicana y no ha transpirado deriva de la expresion “Que es lo que hay”, la version espanola de el “Whats up” norteamericano. Su forma simplificada en los chats seri­a “KLK”, que igualmente puede servir Con El Fin De decirle a alguien que sus argumentos carecen sobre interes: “?Klk que dice?”.

14. “W8”: quiere decir “Wait” (espera).

Pero luego sobre esta relacion, el lector bien capaz sobre sostener una charla con el adolescente de la morada igual que En Caso De Que exteriormente un amigo suyo, desde La Vanguardia siempre defenderemos el jerga con todas las letras, tildes, comas y no ha transpirado puntos. Sin embargo igual que minimo, hoy por hoy sabremos un poco mas si ese adolescente (o Ahora milenial) la ha liado abundante, En Caso De Que nos viene con el “LOOOOOOOL” de turno.