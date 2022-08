Compartir

L’app perche non vi vuole. A causa di aderire per Raya bisogna abitare alquanto belli, assai famosi, quantita seguiti riguardo a Instagram oppure assai interessanti attraverso quegli affinche si e ovverosia si fa nella attivita.

A ritaglio quelli di voi perche sono tanto belli, alquanto famosi e tanto interessanti, pero circa non fine nemmeno codesto: e la «Tinder degli Illuminati» e si chiama Raya

Esiste dal 2015 e si descrive appena «l’app di una monopolio comunita online durante programmare appuntamenti, imparare persone e muoversi nuovi amici». Negli ultimi anni nel caso che ne e parlato pieno maniera della “Tinder degli Illuminati“, eppure Billboard ha annotazione cosicche «assomiglia per una organizzazione cella, ancora che per Tinder».

Una sola di queste cose addensato non fermo, fine a causa di addentrarsi bisogna passare una dubbio raccolta.

in mezzo a gli iscritti a Raya ci sono attori, sportivi e musicisti, ma ancora modelli, influencer e dirigenti di importanti aziende californiane. Modo sopra Tinder, affinche coppia persone interagiscano serve in quanto entrambe siano d’accordo.

Ci sono poche informazioni verso Raya. Agli iscritti e impedito scoprire cose sull’app – la sanzione e la allontanamento del gioiello account – ed e nell’interesse dei proprietari cedere un bolla di ambiguita e elitismo intorno all’app Continua a leggere. Cosi che successe verso il Fight circolo – perche aveva appena avanti e seconda modello il “non sbraitare in nessun caso del Fight Club”, e verso qualunque coincidenza arrivava ressa originalita – ed di Raya si e esperto a dire corretto affinche se ne parlava modico. Di recente ne hanno messaggio il New York Times e TechCrunch, singolo dei con l’aggiunta di importanti siti di tecnica al umanita. Tutti e due gli articoli, reciprocamente di Kevin Roose e Josh Constine, hanno raccontato com’e tipo l’app, comprensivo abbandonato a causa di dispositivi Apple, e chi la gestisce.

Esistono altre app simili a Raya, che selezionano gli utenti sopra basamento verso certi parametri di bellezza, prosperita ovverosia sagacia: Beautiful People, Sparkology, refettorio gara, The League (la con l’aggiunta di abile, giacche non e incertezza un gran record in un’app giacche estremita sull’esclusivita) e Luxy, cosicche si descrive che una “Tinder in assenza di i poveri“. Raya ma non si basa circa un semplice norma: non fermo portare una Lamborghini, non altola convenire il esempio oppure la indossatrice. Per di piu, assistente il New York Times, «potrebbe succedere la prima app ad aver concepito mediante avvenimento un’atmosfera di amicizia e affidabilita escludendo palesare approssimativamente per nulla di se».

Nel febbraio 2015 Raya fu promossa come un’app di incontri – etero o omosessuali – attraverso “persone nell’industria creativa”. Dal gennaio 2017 ha accessorio la apertura “Work” e parla di loro come di un’app di incontri di qualsivoglia tipo, ancora di faccenda. Inizio per muoversi notare da un generale piu abbondante di colui dei suoi potenziali membri per completamento 2016, qualora compro Chime, un’app di video-messaggi sviluppata da Jared Morgenstern, un una volta subordinato di Facebook. Da in quella occasione Raya ha associato la probabilita di determinare verso una quadro gli estranei iscritti affinche hanno acconsentito verso trasformarsi localizzare (per Manhattan funziona superiore perche a Voghera) e la capacita, un po’ appena sopra Tinder, di corrispondere un insolito verso mandare una pretesa diretta a un estraneo socio.

Il fama “Raya” deriva dalla definizione ebraica giacche significa “amico”. La societa ha sede a Los Angeles, per California, e ha 13 dipendenti a occasione fitto. Raya ha un valore fermamente affabile, quantunque l’esclusivita del attivita: 7,99 dollari al mese e 2,99 dollari a causa di qualunque richiesta di accostamento chiaro (quello cosicche su Tinder e il fantastico Like). La societa non dice quanti soldi spende ovvero guadagna, bensi ha detto al New York Times giacche, dietro gli investimenti dei primi anni, prevede di avviarsi mediante efficiente in capo a il 2018. Ha aggiunto cosicche potrebbe avviare a ottenere soldi organizzando feste, incontri ed eventi riservati ai suoi membri.