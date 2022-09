Compartir

Elisabetta II ha 95 anni ed e la sovrana con l’aggiunta di longeva della pretesto del impero annesso.

I festeggiamenti cominciano domenica e si concluderanno verso giugno, attraverso esaltare i 70 anni di impero

Domenica 6 febbraio sono cominciati notoriamente i festeggiamenti a causa di i settant’anni di principato della signora Elisabetta II del impero allegato, giacche saranno celebrati e nei paesi di cui e sovrana, tra cui Australia, Canada e Giamaica. Per esaltare il denominato Platinum Jubilee, del tutto il “giubileo di platino”, da domenica con appresso si terranno numerosi eventi, celebrazioni e parate cosicche culmineranno insieme quattro giorni di cerimonie e festeggiamenti ufficiali previsti durante inizio giugno verso Londra.

Divento regina il 6 febbraio del 1952, il celebrazione mediante cui mori il padre, monarca Giorgio VI, e fu in ta formalmente il 2 giugno del 1953. E inoltre la http://www.hookupdates.net/it/siti-di-sugar-momma davanti sovrana del Regno allegato a ottenere i settant’anni di regno. Inizialmente di lei l’unica ad aver regnato per piuttosto di sessant’anni periodo stata la sovrana Vittoria, in quanto aveva regnato in 63 anni magro alla sua trapasso, avvenuta nel 1901.

Nel comunicazione reso generale sopra circostanza dell’evento, Elisabetta II ha ringraziato i suoi sudditi e la sua parentela, e ha atto un avviso attenzione la sua fila: qualora alla sua dipartita suo ragazzo Carlo sara nominato re, la sposa Camilla ricevera il legittimazione di “regina consorte”.

Questa deliberazione di Elisabetta risolve un dubbio affinche avrebbe potuto intralciare le cose per Carlo dopo la decesso della mamma: Camilla Parker Bowles e la seconda sposa di Carlo (appresso Lady Diana, morta con un inconveniente stradale nel 1997), e i coppia erano legati sentimentalmente di nuovo durante il passato sposalizio. Alle spalle il sposalizio Camilla aveva accaduto intendersi giacche in quale momento Carlo sarebbe diventato re lei si sarebbe genere chiamare solitario “principessa consorte”. Mediante la sua decisione, Elisabetta ha domandato cosicche venga richiamo “regina”.

?? On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written verso message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year.

Anche se negli ultimi mesi e stata aspetto assai esiguamente sopra collettivo a motivo di un veloce casa di riposo con nosocomio e di un prolungato tempo di riposo attraverso conservare la sua tempra, Elisabetta II ha prolungato per dare avanti i propri impegni istituzionali e superati i 90 anni di eta. Nei settant’anni del suo impero si sono succeduti ben 14 primi ministri: il originario e condizione Winston Churchill, l’attuale e Boris Johnson.

Today marks 70 years since Queen Elizabeth II acceded to the throne, following the death of her father, King George VI.

Her Majesty was proclaimed Queen throughout the UK and Commonwealth mediante the early hours of 6 February 1952.

Gli eventi per far feste il Platinum Jubilee cominceranno domenica e andranno prima nei prossimi mesi. In mezzo a il 2 e il 5 giugno, perche sono stati proclamati giorni di allegrezza azzurri, ci saranno numerose cerimonie, sfilate ed eventi pubblici ufficiali a Londra. Le celebrazioni verranno inaugurate il 2 giugno dalla blocco verso il natale della Regina, durante cui sfileranno piu di 1.400 soldati, 200 cavalli e bande con piuttosto di 400 musicisti. Elisabetta II e nata il 21 aprile del 1926, ciononostante di solito il suo natale si festeggia verso centro giugno, una consuetudine legata alla possibilita di progettare gli eventi con un momento dell’anno con l’aggiunta di luminoso.

The Queen has hosted a reception for local community groups at Sandringham House on the eve of Accession Day.

Her Majesty is the first Monarch in history to reach the historic milestone of 70 years on the throne. pic.twitter /LQOk9ZjAuU

Nella pretesto, si ha reperto solamente di estranei tre monarchi il cui principato e durato ancora di 70 anni: Luigi XIV di Francia (il soprannominato “re sole”, cosicche e il re ancora persistente della scusa unitamente 72 anni e 110 giorni di impero), Johann II del Liechtenstein, affinche governo per purosangue fra Ottocento e Novecento, e Bhumibol Adulyadej della Thailandia, cosicche e distrutto nel 2016.