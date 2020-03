Este miércoles saldrá un permiso único de circulación.

Compartir

El gobierno municipal adhiere e informa sobre las características que tendrá este nuevo Certificado Único de Circulación que reemplazará a los ya existentes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Hasta el martes 31 inclusive, convivirán todos los formularios realizados previamente.

El nuevo permiso único funcionará en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y luego se irán sumando más jurisdicciones. El documento deberá ser presentado en los controles que se están realizando en rutas y accesos a la capital con el objetivo de acatar el aislamiento social, obligatorio y preventivo anunciado por el Gobierno nacional, en el marco de la pandemia por COVID-19 y la Emergencia Sanitaria.

Debido a la gran cantidad de consultas y para evitar la congestión de la web diseñada por la Secretaría de Innovación, el certificado entrará en plena vigencia a partir del miércoles a las 0 horas y se permitirá la convivencia de los certificados de todas las jurisdicciones hasta el martes 31, inclusive.

El trámite está dirigido a todos los habitantes que queden exceptuados del régimen de aislamiento social obligatorio y preventivo, y no dispongan de una acreditación estatal previa válida para trasladarse en transporte público o vehículo particular. El formulario para el nuevo permiso se puede descargar en la web https://tramitesadistancia. gob.ar/

Además, desde la Secretaría de Innovación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, desarrollaron un permiso especial para todos los declarantes de excepciones vinculados a servicios de salud y que utilicen vehículos para el desarrollo de sus actividades, quienes tendrán a su disposición la opción “Oblea para vehículos afectados al Servicio de Salud”, la cual deberá ser exhibida en el parabrisas del vehículo para poder movilizarse, con el fin de facilitar y acelerar su circulación.

El Ministerio del Interior será el encargado de realizar los intercambios de información que resulten necesarios con organismos y entidades públicas y privadas para corroborar la veracidad de los datos.

No deberá realizar el nuevo permiso quien se encuentre cumpliendo el aislamiento, pero requiera realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

Se puede acceder al listado completo de personal esencial exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, ingresando en https://bit.ly/exceptuados

Pasos para iniciar el permiso:

Acceder a la web de Trámites a Distancia: https://tramitesadistancia. gob.ar/

Ingresar y registrarse con DNI.

Número de trámite (el N° de trámite se encuentra en la parte frontal del DNI), sexo y luego de ingresar los datos presiona el botón de INICIÁ SESIÓN.

Luego el sistema mostrará el listado de trámites disponibles en la plataforma. Ingresando el nombre del trámite o alguna palabra clave en la barra de búsquedas podrás localizarlo para darle inicio. Debajo del nombre del trámite, vas a observar dos botones: DETALLES (podrás consultarlo para eliminar cualquier duda respecto al alcance del permiso y las excepciones contempladas para poder circular. INICIAR TRÁMITE (darás comienzo al trámite).

Al oprimir INICIAR TRÁMITE, el sistema mostrará una primera pantalla con tus datos Personales, allí presionar el botón CONTINUAR. En la pantalla siguiente y proceder a completar el formulario “Permiso de Circulación” con la información solicitada (todos los campos son obligatorios).

Completados los requisitos, al hacer click en CONFIRMAR TRÁMITE, el sistema confirmará la recepción de la documentación e inicio exitoso del trámite con un número de expediente.

Una vez registrada la Solicitud de Permiso de Circulación el solicitante será comunicado en la plataforma Trámites a Distancia. Se podrá tomar conocimiento de tal comunicación en la solapa NOTIFICACIONES. Para descargar el permiso de libre circulación, ir la solapa MIS TRÁMITES, FINALIZADOS. Luego, hacer doble click sobre el expediente en cuestión, o bien, oprimir el botón “Consultar expediente”. Se mostrarán todos los documentos del trámite y allí descargar el denominado “PERMISO DE CIRCULACIÓN”.