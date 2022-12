Compartir

Las 50 mejores sitios Con El Fin De ver en Barcelona. Es laborioso realizar una relacion con todos los monumentos (museos, parques, plazas, jardines, restos arqueologicos, edificios reconocidos, mercados. )

Museos, plazas, jardines sitio aqui, edificios modernistas. esos son los monumentos imprescindibles del patrimonio de la localidad

que tiene la urbe, especialmente si seri­a Barcelona. Sin embargo nos hemos envalentonado y no ha transpirado hemos seleccionado nuestros cincuenta lugares imprescindibles, los que, tanto En Caso De Que sois locales como si venis unos dias de turismo, deberiais examinar. Varios estan en esta relacion por su encanto, otros tienen un enorme valor historico y exquisito, y otros no son excesivamente conocidos, sin embargo merecen una recepcion. ?Disfrutadlos todos!

nunca TE LO PIERDAS: Si te apetece conocer mas, descubre las cincuenta sitios de Catalunya que deberias inspeccionar

Un email que ciertamente te encantara

Apuntate a la newsletter. Descubre lo preferible sobre la ciudad primeramente que nadie

Facilitando tu correo electronico aceptas nuestros terminos sobre empleo asi­ como la politica sobre intimidad, asi como que te enviemos correos electronicos sobre Time Out con novedades, eventos, ofertas desplazandolo hacia el pelo promociones de clientes.

?? excelente, ?ya te has suscrito!

?Gracias por suscribirte! ?Descubre tu primera newsletter en tu bandeja de entrada excesivamente pronto!

1. Plaza sobre Sant Felip Neri

Lugares sobre afan

?Teneis una plaza preferida en Barcelona? Pregunta complicado. De muchos barceloneses Sant Felip Neri seri­a la plaza mas bonita sobre la poblacion, quiza por su sencillez, por su calma, por su fuente y no ha transpirado por su biografia. Se llega an ella paseando por travesi­as estrechas del barrio Gotic. Se haya sobre el viejo cementerio medieval de Monjuic del Bisbe desplazandolo hacia el pelo en ella podemos encontrar la iglesia desplazandolo hacia el pelo la escuela del tiempo nombre, casas renacentistas y no ha transpirado las antiguas casas sobre los gremios sobre caldereros asi­ como zapateros, esta ultima seri­a la sede del Museo del Calzado.

Si os fijais en la fachada del clero de Sant Felip Neri vereis las restos de la metralla sobre una proyectil que lanzo el edicto nacional a lo largo de la lucha Civil desplazandolo hacia el pelo que causo la homicidio sobre 42 seres, la mayoridad sobre ellas ninos.

2. La Barceloneta

Musica

Espacios sobre musica

Ciutat Vella

Barcelona poseen mas sobre 4,5 kilometros sobre playas, desde la de Sant Sebastia a la sobre Llevant. Excelente parte de ellas podemos encontrar en la Barceloneta, primitivo barrio marinero desplazandolo hacia el pelo artesano instalado en la isla sobre Maians a partir del siglo XVII. Vale la pena caminar por sus calles para revelar algunas de las casas originales del barrio, construcciones de dos plantas poquito ostentosas pero llenas sobre encanto. Otro de los atractivos del barrio es su variada y no ha transpirado excelente oferta gastronomica.

3. Anilla Olimpica sobre Montjuic

Deportes

Sants – Montjuic

En 1992 Barcelona cautivo al ambiente desplazandolo hacia el pelo la poblacion tuvo que conocer adaptarse a lo que suponia montar unos Juegos Olimpicos. Aprovechando el lugar que ofrecia la montana sobre Montjuic, se construyo esta Anilla Olimpica sobre mas de 400 hectareas que comprende la Torre Calatrava, el Estadio desconsiderado Lluis Companys, el Palau Sant Jordi, las piscinas Picornell, la sede del INEFC (Instituto Nacional de ensenanza Fisica de Cataluna) mismamente como el Museo soberbio y del ejercicio Joan Antoni Samaranch, inaugurado en 2007. Ademas de acoger eventos deportivos, tanto el Estadio soberbio igual que el Palau Sant Jordi se han convertido el ambiente escogido por las desmesurados estrellas nacionales e internacionales de tournee por la ciudad.

4. Cementerios

Sitios de afan

Sant Marti

Tenemos quienes dicen que al cementerio unico creen entrar la oportunidad, y no ha transpirado otros que saben separar su accion funeraria para apreciar el tasacii?n primoroso sobre sus tumbas desplazandolo hacia el pelo panteones. En las cementerios sobre Poblenou asi­ como Montjuic, las mas desmesurados sobre Barcelona, encontramos ingentes e.j sobre distintas estilos arquitectonicos y prendas de reconocidos artistas. Acercaos falto temor. Las visitas guiadas se encuentran canceladas inclusive nuevo aviso.

5. Jardin Botanico

Lugares de inclinacion

Sants – Montjuic

Con un clima igual que el nuestro, Barcelona puede presumir de un parque Botanico de mas de 14 hectareas donde se preservan colecciones de plantas mediterraneas sobre cualquier el mundo. Se organiza en cinco areas: Australia, California, cuenca mediterranea, Surafrica desplazandolo hacia el pelo Chile. Una ocasii?n en Montjuic, dedicadle la visita porque tendreis, aparte, unas bonitas vistas en el delta del Llobregat, la Anilla Olimpica y no ha transpirado pieza del zona metropolitana.

6. El Born Centre sobre Cultura i Memoria