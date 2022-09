Compartir

12 cuestiones claves que deberia realizarse la pareja antes sobre ir al altar

Este es un fragmento adaptado del texto Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio (Poiema Publicaciones), por Jim Newheiser. Puedes descargar una muestra gratuita visitando este enlace .

El objetivo de el cortejo (o de el relaciones con objetivo) es explorar En Caso De Que una pareja puede tener la conviccion sobre que podra ensalzar a Dios con alegria en un matrimonio.

Con repeticion, existen enfoques de abundante lastre que llevan a la ruptura de la comunicacion. El adulto no puede pasar desplazandolo hacia el pelo perdonar el ayer sexual sobre la chica. La chica no puede soportar la irresponsabilidad financiera y las deudas de el varon. A la mujer le agrada el hombre, aunque no siente la distraccion fisica ni romantica por el novio. Al hombre le encanta ocurrir tiempo con la femina, pero se rehusa a comprometerse con la novia. El varon se pregunta En Caso De Que para ella esto solo es algo transitorio; la femina espera la confirmacion de que este sea el apego de su vida.

Se deben tener en cuenta varias preguntas para auxiliar a las parejas a afrontar las inconvenientes que pudieran manifestarse durante el cortejo.

1. ?Los dos aman el evangelio y este impacta su vida?

La pregunta mas basica que cada cristiano deberia ponderar seri­a En Caso De Que el otro demuestra que ama el evangelio.

?Cada uno se considera a si similar igual que el mayor de las pecadores, salvado simplemente por la humor sobre Dios en Cristo (1 Ti. 1:15)? ?Aman los dos a Cristo asi­ como su gracejo gratuita? ?Experimentar su amor y no ha transpirado gracia afecta El metodo en la que ellos tratan a otros (Ef. 5:1-2)? ?Esta el dispuesto a confesar las propias faltas desplazandolo hacia el pelo pecados? ?Esta ella dispuesta a ser honesta sobre sus propias debilidades y pecados? ?Estan ambos dispuestos a mostrarle gracia al otro en estas areas?

2. ?Respetan el caracter de el otro?

Cualquier pareja que este contemplando el matrimonio Asimismo deberia tomarse el tiempo de dialogar las metas para el manana.

Ademas, ambas partes deberi?n calcular En Caso De Que el caracter de la una diferente humano esta a la longitud sobre lo que la Escritura dice que es conveniente en un conyuge o una esposa.

?Es el un lider espiritual? ?Es un hombre al que ella se puede someter por el resto de su vida? ?Puede la novia confiar en que el novio la guiara a ella asi­ como a las hijos? ?Sera la novia la favorece idonea de la vocacion asi­ como el ocupacion al cual el fue llamado? ?Tiene el un temperamento pecaminoso? ?Es ella insegura? ?Tiene la novia un espiritu apacible (1 P. 3:3-4)? ?Ambos trabajan fuerte desplazandolo hacia el pelo son responsables con el dinero? ?Es la novia la femina sobre grandeza que ama asi­ como teme al Senor (Rut 3:11; Pr. 31:10)? ?Puede el novio confiar en ella (Pr. 31:11; Ef. 4:25)?

3. ?Tienen objetivos sobre vida que sean compatibles?

Todo pareja que este contemplando el matrimonio igualmente debe tomarse el tiempo para debatir las metas de el futuro.

Una ocasii?n tuve un caso en https://hookupwebsites.org/es/xcheaters-review el que el hombre queria ser predicador en otro continente desplazandolo hacia el pelo la mujer habia dispuesto firmemente vivir en la misma ciudad que las padres. Ninguno cambiaba de pensamiento, asi que el cortejo se termino. En una diferente condicion, la joven queria tener muchos hijos comenzando inmediatamente despues de casarse, mientras que el joven preferia tener unico individuo o dos hijos desplazandolo hacia el pelo luego sobre quedar casados al menos cinco anos. Puede que el quiera estar involucrado en la iglesia bautista, aunque que la novia prefiera el presbiterianismo.

?Como planean descifrar estas diferencias asi­ como otras que surjan a lo largo de un matrimonio?

4. ?Como funcionan juntos en contextos grupales?

Otro indicador clave que se debe ponderar seri­a que tan bien funciona la pareja cuando se encuentran con otras usuarios. ?Funcionan como un equipo en publico? ?Se esfuerza el novio por llevarse bien con la clan y las amistades sobre ella? ?Tiene la novia amigas piadosas que sean buenas influencias? ?Se llevan bien con la casa de el otro? ?Disfrutan permanecer con las colegas de el otro? ?Que piensan las familias desplazandolo hacia el pelo sus amistades referente a su conexion? Cualquier inquietud tiene que tomarse con seriedad.