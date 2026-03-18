Cañuelas conmemora la Semana de la Memoria con actividades culturales y de reflexión.

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En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Municipio llevará adelante una nueva edición de la Semana de la Memoria, una propuesta que invita a la comunidad a participar de distintas actividades culturales, artísticas y de reflexión, con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con la Verdad y la Justicia.

El cronograma comenzará el sábado 21 de marzo a las 18 horas con un cine debate en el Salón Manuel Belgrano del Honorable Concejo Deliberante (Mozotegui 768), donde se proyectará el documental “Revelar, indicios de identidad”, con la presencia de su director, Fermín Rivera. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Las propuestas continuarán el lunes 23 de marzo desde las 18 horas en la Plaza San Martín, con el Festival y Vigilia por la Memoria, que incluirá la intervención artística “Florecerán pañuelos”, radio abierta, proyección de videos y shows en vivo de artistas locales y regionales. Durante la jornada se presentarán las bandas Malobueno, Lunes, Lea Tellechea, La Brújula, Contacto Estrecho, Peter y Los Pájaros, Lunas de Mercurio, Kekes López, Los Piojosos y Quimereando.

En tanto, el martes 24 de marzo a las 10:30 horas se inaugurará la muestra “Memorias” en la Sala del Instituto Cultural (Del Carmen 664), en colaboración con el Museo Campo. La exposición abordará el trabajo de reconocidos referentes de la historieta y la literatura argentina, entre ellos Héctor Germán Oesterheld, Francisco Solano López, Ricardo Barreiro, Guillermo Saccomanno y Rodolfo Walsh, cuyas obras y trayectorias estuvieron profundamente atravesadas por el contexto histórico de la última dictadura militar.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, abiertas a toda la comunidad.

De esta manera, Cañuelas reafirma su compromiso con los valores de memoria, verdad y justicia, a 50 años del último golpe de Estado en la Argentina.