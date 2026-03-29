Cañuelas: Rotary realiza la entrega de premios del 1° Concurso Literario “Tomás ‘Tito’ Rivas”.

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El Rotary Club Cañuelas llevará adelante la ceremonia de premiación del 1° Concurso Literario “Tomás ‘Tito’ Rivas”, una propuesta cultural que convocó a escritores de toda la provincia de Buenos Aires y que tendrá su cierre este sábado 28 de marzo a las 18:00 horas en la Casa Rotaria, ubicada en Basavilbaso 753.

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La iniciativa, impulsada por la institución, tuvo como objetivo promover la creación literaria y generar espacios de expresión artística en la comunidad. En esta primera edición, el certamen llevó el nombre de Tomás “Tito” Rivas, en homenaje a un reconocido ex rotario cuyo compromiso y legado siguen presentes en la vida institucional y social de Cañuelas.

El concurso estuvo dirigido a autores bonaerenses y se desarrolló bajo la consigna de tema libre, dentro del género poesía, con una extensión máxima de hasta 35 versos. Además, se organizaron tres categorías por edad: de 14 a 18 años, de 19 a 30, y de 31 años en adelante, lo que permitió una amplia participación de distintas generaciones.

Los trabajos, que debieron presentarse en formato digital bajo seudónimo, fueron evaluados por un jurado integrado por especialistas, cuyo fallo fue definido como inapelable. Cada categoría contará con primero, segundo y tercer premio, además de menciones especiales.

La ceremonia no solo incluirá la entrega de reconocimientos, sino también la lectura de las obras distinguidas, en un encuentro pensado para celebrar la creatividad, la palabra y el talento local.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que fortalecen el vínculo entre cultura y comunidad, al tiempo que brindan nuevas oportunidades para que escritores y escritoras puedan difundir sus producciones.

Con esta actividad, el Rotary Club Cañuelas reafirma su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo humano, consolidando un espacio de encuentro que apuesta a la participación y a la construcción colectiva a través del arte.

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