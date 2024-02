Compartir

Cañuelas continuará celebrando su 202 Aniversario, en esta ocasión con una Gala Lírica en la plaza San Martín, que tendrá lugar el próximo domingo 18 de febrero. Se trata de un recital abierto, libre y gratuito al que está invitada toda la comunidad.

Desde las 16 horas en la plaza el público podrá disfrutar de la Feria de Artesanos y Emprendedores, con más de 200 puestos.

A las 18.30, en tanto, comenzará la ceremonia en la que serán reconocidos diferentes vecinos, vecinas, comercios e instituciones de la comunidad.

Luego se llevará a cabo la Gala Lirica Sinfonica, con la dirección de Clara Ackermann, y la participación de los cantantes Omar Carrion (Barítono), Mirta Arrua Lichi (Soprano), Nicolas Sanchez (Tenor) y Lidice Robinson (Mezzosoprano); además de una formación musical de cuatro violines, una viola, un cello y un piano.

PROGRAMA:

* Non ti scordar di me – Ernesto de Curtis

* Cuando m´en vo´ – La Boheme – Giacomo Puccini

* Habanera – Carmen – Georges Bizet

* El Toreador – Carmen – Georges Bizet

* Seguidilla – Carmen – Georges Bizet

* La viuda alegre – Franz Lehar

* Funiculí Funiculá – Luigi Denza

* O mio Babbino Caro -Gianni Schicchi – Giacomo Puccini

* Nessun Dorma – Turandot – Giacomo Puccini

* Largo al Factotum – El Barbero de Sevilla – Gioacchino Rossini

* Con te partiró – Francesco Sartori, Lucio Quarantotto

* O soave Franciulla – La Boheme – Giacomo Puccini

* Vivo per lei – Gatto Panceri, Valerio Zelli

* O´sole mio – Eduardo di Capua

La directora: Clara Ackermann

Estudió en la Universidad Maimónides con el Maestro Ricardo Hegman, en donde recibió el título de Profesorado y Licenciatura en Artes Musicales con orientación en dirección Coral y Orquestal. Fue becada por la Fundación Williams para realizar un Posgrado en Gestión de Organizaciones Sociales en la Universidad Católica Argentina.

Llevó adelante una ardua labor en lo referente a la pedagogía musical, coordinando orquestas infanto juveniles, como así también capacitando y colaborando en la creación de nuevas orquestas, entre ellas, la Orquesta Escuela de Virasoro (Corrientes), Orquesta Escuela Isauro Arancibia, Orquesta Escuela San Ignacio de Loyola, Orquesta de cuerdas La Cruzada, Camerata Templar, Orquesta del Centro, Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo de la cual es actualmente su directora y coordinadora.

Dirigió como invitada en varias orquestas y ensambles, entre ellos la Orquesta Ancruz de Bruselas en Bélgica, Orquesta Música Nueva, Orquesta del Festival dos Orillas en Misiones, Orquesta Música Nueva, Camerata Municipal de Escobar, Orquesta de cámara Trapem, Keny Bel Orkest, orquesta del Festival de Vientos Cuerdas y Percusión en La Pampa, Homenaje Sinfónico a la Biblia de Vox Dei, Orquesta Aeropuertos Argentina 2000, Star Wars Sinfónico, Navidad Sinfónica en México, entre otras.