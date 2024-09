Reclamo por los baños de la escuela de Uribelarrea.

Compartir

En el día de la fecha vecina de la localidad y madre de un alumno pidió la posibilidad de realizar una declaración con el objeto de recibir una solución por parte de las autoridades a una necesidad vital para la buena convivencia en el establecimiento.

“Soy mamá de un alumno de la EP 4 de URIBELARREA, hace ya muchos días que mi hijo me comenta que el baño de varones se inunda de «agua podrida», ( materia fecal). “Desde el viernes el baño de varones no se puede usar. Concurrí a la escuela y la Directora me informó que hizo todo los pedidos pertinentes”.

“Hoy fui a la escuela a llevarle una cosa a mí hijo y el olor era terrible! Le pregunté a mí hijo y me dijo que todo estaba inundado”.

Realmente me dan muchísima lastimas que esto no se solucione, más allá de los problemas de salud que puede ocasionar en los niños y docentes el estar en un ambiente así!”.

Desde la redacción apelamos a las autoridades del Consejo Escolar puedan dar soluciones a los requerimientos de padres y alumnos de la escuela EP 4 de Uribelarrea.