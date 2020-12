Compartir

Se encuentra abierto el Registro de Feriantes Locales, en el que deben inscribirse todos aquellos artesanos, artesanas y emprendedores que tengan intenciones de participar de ferias al aire libre.

Tanto la inscripción en el Registro como la participación en las Ferias que se organicen es absolutamente gratuita. El Gobierno Municipal asume la totalidad de los gastos que requiera la organización de las ferias en el marco del nuevo protocolo: alquiler de stands, baños químicos, iluminación, personal para limpieza y control sanitario, alcohol en gel, etc.

Como se ha informado, fueron por el momento autorizados dos espacios específicos o predios feriales: la Sociedad de Fomento de Uribelarrea y la calle Alem, en la ciudad de Cañuelas. La no utilización de parques, plazas y espacios públicos para el desarrollo de ferias, tiene como objetivo minimizar aglomeraciones y mejorar la circulación de los visitantes, para lograr el distanciamiento necesario.

El último fin de semana, este esquema se implementó con éxito en Uribelarrea, con el desarrollo de la Feria de Artesanos, Artesanas y Emprendedores en el predio de la Sociedad de Fomento, que se encontrará abierta desde ahora todos los fines de semana y feriados. En tanto, el próximo fin de semana también habrá actividad en el predio ferial de la calle Alem.

Se recuerda que el Municipio no organiza por el momento las ferias, sino que pone a disposición la infraestructura para los organizadores de las mismas, que deben solicitar autorización previa.

Para inscripción y mayores informes, dirigirse a la Secretaría de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, en San Martín y Lara, en el horario de 8 a 14, Tel: 432428 ó Whatsapp al (02226) – 483385.