Otro duro golpe: Cañuelas cayó por 4 a 0 de visitante

Otra dura caída de la primera división del futbol femenino de Cañuelas. En este caso, fue en condición de visitante ante Talleres de Remedios de Escalada por 4 a 0.

La experiencia del equipo local pesó desde el principio. Con el buen manejo de pelota sobre todo a través de su numero 10, Juliana Zarza, el equipo dirigido por el ex Cañuelas Juan Alonso contaba con las primeras chances de peligro. En la 2da llegada en profundidad, Florencia Ramos definió ante la salida de la arquera para poner el 1 a 0.

Pocos minutos después, Frambati pudo ampliar con un remate abajo pero un atajadon de Manuela Morri la mando al córner. Mas allá del resultado, es para destacar la actuación de la arquera que con 15 años hizo su debut en primera y lo hizo de gran manera.

Cuando Cañuelas buscó acomodarse en el terreno de juego, llegó el segundo para el local. Tras unos rebotes, otra vez le quedó a Florencia Ramos que solo tuvo que empujarla para poner el 2 a 0. Las Rojas contaron con una chance, a través de un remate de Milena Franco que se fue desviado.

Para el segundo tiempo, Sandra Borjas metió cuatro cambios y rotó prácticamente todo el mediocampo, y si bien los ingresos no fueron malos, el resultado no fue el esperado. Le costó mucho al equipo la generación de juego y no podía salir con la pelota dominada. Sumado a eso, la presión de Talleres surgía efecto.

En una de las malas salidas del fondo, Mariana Frambati tuvo revancha y la clavó en el ángulo para el 3 a 0. Y ya cuando el partido estaba terminado, el local liquidó el partido. Un remate cruzado que sacó Lara Cuarenta (de destacada actuación) sobre la línea, luego Morri la atajo y y por último Jimena Feria la empujó con el arco libre.

Una dura derrota para Cañuelas, que le esta costando encontrar los partidos. También un detalle no menor es que de las 11 titulares, solo dos eran mayores de 18 años y un promedio de 16 años por lo que es entendible la falta de experiencia y el porqué, quizás, de la complicación para revertir los partidos. Un equipo que esta en pleno proceso de maduración.

Por la próxima fecha, recibirán a Berazategui.

FORMACIONES

Talleres (RE): Gina Rodríguez; Melanie Acosta, Luciana Herrera, María Emilia Miguelez, Fernanda Frambati; Celina Iglesias, Aldana Sasso, Florencia Ramos, Andrea Peralta; Juliana Zarza y Mariana Frambati.

Cañuelas: Manuela Morri; Lara Cuarenta, Fiorella Patullo, Aluminé Medina, Jennifer Gallego; Martina Iraola, Victoria Mazzieri, Mora Brizuela, Martina Cuarenta; Nahiara Furquin y Milena Franco.

Ingresaron: Florencia Zermathen, Brisa Rodríguez, Rocío Benítez, Alejandra Escobar y Atuel Medina.

Goles: Florencia Ramos x2, Mariana Frambati y Jimena Feria (TAL)

Arbitro: Juan Pablo Pereyro