Bomberos de Cañuelas: Estadistica de servicios del mes diciembre.

Bomberos Voluntarios de Cañuelas, comunica la estadística de servicios que se realizaron durante el mes de Diciembre de 2021.

INCENDIOS : Comprende todos aquellos servicios que se originen ante la existencia de un fuego descontrolado, o la presunción del mismo, en los que se vean perjudicados Viviendas, vehículos, Pastizales, etc.

AUXILIO/ ACCIDENTES : Comprende todos los servicios que se origine ante la existencia o presunción de un hecho de origen natural, accidental o intencional que haya puesto en riesgo la vida de personas.

SERVICIOS ESPECIALES : Son los servicios que se originen por diversos hechos no encuadrados dentro de la presente clasificación, que no tenga carácter obligatorio y que la institución determine prestarlo o no. por ejemplo: Colocación de driza, suministro de agua, etc.

MATERIALES PELIGROSOS : Todos aquellos servicios que se originen ante la existencia o presunción de un hecho de origen natural, accidental o intencional que haya puesto en riesgo la vida o bienes de las personas o al medio ambiente, con o sin la existencia de un incendio dentro del mismo hecho, y en el que se vean involucrados materiales clasificados como peligrosos.

RESCATE : Son los servicios que se originen ante la existencia de persona o animal atrapado o herido en áreas remotas o poco accesibles.