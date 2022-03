40 años de Malvinas: el tenor Darío Volonté se presentará en la plaza San Martín.

Compartir

El próximo domingo 3 de abril, en el marco de las actividades por la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas, el popular tenor argentino Darío Volonté brindará un show en la plaza San Martín.

El espectáculo, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar desde las 18 horas, como homenaje a los veteranos de Malvinas.

Será el primer espectáculo del que participará el popular tenor argentino, tras la vigilia oficial nacional en Río Grande, Tierra del Fuego, el viernes 1 de abril.

Más allá de ser uno de los tenores más populares de la actualidad, Volonté es también un ex combatiente: participó en la Guerra de las Malvinas, como suboficial maquinista naval, con dieciocho años y fue uno de los sobrevivientes del Crucero ARA General Belgrano.

El tenor debutó en el Teatro Colón en 1999, y desde entonces cantó en el New National Opera Theatre en Tokio, en el Teatro Regio de Parma, Scala di Milano, Opera di Roma, Massimo di Palermo, Regio di Torino, Ópera de Bilbao, Palma de Mallorca, Las Palmas, Real de Madrid, entre otros.

Cantó entre otros con Plácido Domingo, Zubin Mehta, Carlo Rizzi, Daniel Oren, Fabio Luisi, Kent Nagano, Bruno Bartoletti, Kery Lynn Wilson, Donato Renzetti, Stefan Soltesz, Christian Thielemann, Marco Zambelli, Daniele Callegari, Marco Guidarini, y Riccardo Chailly.

En su repertorio figuran Il Trovatore, Il Corsaro, Un ballo in maschera, Don Carlo, La Battaglia di Legnano, Rigoletto, Norma, Andrea Chenier, Siberia, Cavalleria rusticana, I Pagliacci, I Cavallieri di Ekebu y Mefistofele. En el campo de oratorios cantó las Misas de Réquiem de Berlioz, Puccini, Verdi, Anton Bruckner y la Novena Sinfonía de Beethoven.