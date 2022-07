Agua Potable: beneficiará a 10 mil vecinos de Cañuelas.

Los sobres se abrirán el próximo 12 de agosto. La obra comprende la construcción de cañerías de impulsión y más de 3.500 conexiones domiciliarias, beneficiando a 10 mil vecinos y vecinas.

La Provincia de Buenos Aires realizó este miércoles un llamado a licitación para la obra de ampliación de la red de agua potable en Cañuelas y Máximo Paz, con un presupuesto de $624.516.334 La fecha de apertura dispuesta por el Expediente 2022-17384723 es el próximo 12 de agosto a las 12 horas, en el Salón Ing. Huergo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La obra estará a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) que depende de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

El proyecto de obra se encuentra dividido en dos partes. La primera (A) apunta a ampliar la red de Agua Potable en barrios de la localidad de Cañuelas, realizando dos tramos de cañería de impulsión a los fines de mejorar la presión de la red y la ampliación de la red de distribución en los barrios San Ignacio, Primero de Mayo, Morgante y Libertad.

El área alcanzada por la mejora es de 141 hectáreas, ejecutándose más de 1.500 conexiones domiciliarias cortas y 980 conexiones largas, beneficiando de forma directa a 7.950 vecinos y vecinas.

En Cañuelas, se instalarán 2.319 metros de cañería de impulsión desde las calles San Juan y Perú hasta la intersección de las calles San Vicente y Acuña. Y también se colocarán 950 metros de cañería vinculando la red entre la esquina de Rawson y Mozotegui y la intersección de las calles Rawson y Carlos Gardel.

En tanto, la parte (B) se centra en la localidad de Máximo Paz, en un área aproximada de 50 hectáreas, permitiendo 650 conexiones domiciliarias cortas y 450 largas y beneficiando a 1.300 vecinos y vecinas.

En ambos casos, la obra comprende la provisión y colocación de cañería de PVC clase 6, empalmes a la red existente, colocación de hidrantes, tomas para motobombas y válvulas. Una vez finalizada la obra, la operación del servicio corresponde a la empresa ABSA.

Tras conocerse el llamado a licitación, la intendenta Marisa Fassi expresó su agradecimiento al gobernador Axel Kicillof y a las autoridades del Ministerio de Infraestructura: “Esta es una obra fundamental para Cañuelas y Máximo Paz, que no sólo permitirá conectar a 10 mil vecinos a la red, sino que mejorará el servicio existente para toda la comunidad, mejorando la presión y el funcionamiento de la red. Venimos de un período de desinversión con el gobierno anterior, y por suerte tenemos un estado presente, que considera que la obra pública no puede detenerse; no se detuvo en pandemia ni se detiene a pesar de cualquier dificultad económica, porque la obra pública es inversión para la economía y es mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

“Agradezco especialmente la comprensión del gobernador Kicillof, que en su última visita a Cañuelas se comprometió a impulsar esta obra más allá del importante presupuesto que demanda”, agregó la jefa comunal.