Respecto a la aparición de alacranes en distritos de la provincia de Buenos Aires, el área de Zoonosis municipal da una serie de recomendaciones sobre sus comportamientos y características. El Gobierno municipal advierte una serie de medidas para evitar el acceso de alacranes a los hogares, identificar ejemplares peligrosos y no peligrosos, y controlar accidentes. A grandes rasgos, el escorpión peligroso es de color amarillo o marrón claro, de cuerpo alargado, con pinzas largas y angostas; con cola telson con apéndice. El no venenoso es de color negro o marrón oscuro, pinzas cortas y anchas, y cola sin apéndice. Para tener en cuenta, en zonas rurales podemos encontrarnos con la especie de escorpión “bothriurus bonariensis”, que pueden picar, pero no son venenosos. Las picaduras de alacranes pueden ser dolorosas, pero la gran mayoría suelen ser inofensivas. Sin embargo, las picaduras de algunas especies pueden ser mortales. Los síntomas moderados incluyen inflamación y dolor en la zona de la picadura. Los síntomas más graves incluyen espasmos musculares, sudoración y salivación. La mayoría de las picaduras no necesitan tratamiento. Los casos graves pueden requerir un antídoto. MEDIDAS PREVENTIVAS Según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación la mayoría de los accidentes con alacranes o escorpiones se producen en los domicilios, por lo cual las medidas de prevención deben estar orientadas a evitar el ingreso de los mismos a la casa. Periódicamente, los habitantes deberán seguir el siguiente comportamiento, revisar y sacudir prendas y calzados a la hora de vestirse; sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un niño; examinar cajones o estantes; y evitar caminar descalzo en el patio. En el domicilio, se recomienda colocar rejillas en desagües o respiraderos, colocar burletes en las puertas y reparar grietas en paredes y techos. En patios y jardines realizar aseo periódico; efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones; evitar acumulación de materiales de construcción, escombros y leña. Frente a eventuales picaduras, no realizar tratamientos caseros. Aplicar hielo y consultar rápidamente al médico y en lo posible, con extremo cuidado, capturar al alacrán en un recipiente, sin tocarlo, y llevarlo al hospital para ser analizado por el personal de salud