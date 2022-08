Alexis Cartasegna, asume la titularidad del Juzgado de Faltas N°2 de Cañuelas

Compartir

Luego de que su designación fuera duramente cuestionada por un grupo de concejales ligados a partidos de la oposición, la pasada semana asumió el Dr. Cartasegna como titular del Juzgado de Faltas Nro 2 de Cañuelas.

El grupo de parlamentarios había rechazado su postulación porque no hubo concurso ni se presentó una terna. Al respecto para saber quién elige a los jueces de faltas el artículo 21º: de la Ley 10.269 establece que los Jueces de Faltas serán designados por el Intendente Municipal, previo acuerdo del Concejo Deliberante, que será prestado por simple mayoría de votos de los miembros que integran dicho Cuerpo. Pero por su parte, el oficialismo recordó que ninguno de los jueces anteriores fue designado mediante esos mecanismos. Respecto a estas acusaciones el nuevo juez de faltas respondió –¨Estamos acostumbrados, lamentablemente, a los planteos infundados y maliciosos de la oposición. Y agregó que La supuesta nulidad argumentada, apoyada en una normativa cuyos artículos no se corresponden con lo expresado, no hace más que confundir a quien escucha su descabellada exposición.¨ La Justicia y los jueces pertenecen al Poder Judicial y los Jueces de Faltas, al Poder Ejecutivo. La división de poderes y funciones permiten las normas de un funcionamiento interno de cada uno de ellos, sean elegidas o no sin intervención de los poderes restantes. Seguir discutiendo si es más o menos rápido, carece de sentido, en tanto para la designación se respete el marco legal aplicable al caso sentenció el juez.