Análisis: Usurpaciones en la provincia según Cambiemos.

Por iniciativa de los Concejales del Bloque Juntos por el Cambio Cañuelas, el pasado viernes por la tarde, se realizó una reunión virtual, convocada para analizar la situación preocupante y el abordaje de que se está dando en los distintos municipios, a la problemática de las usurpaciones.

De la misma participaron el Intendente de Lobos, Jorge Echeverri, Concejales de Juntos por el Cambio de Lobos, Ezeiza, La Matanza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Cañuelas, y Concejales del Bloque Unión por el Dialogo de Florencio Varela.

Luego de la bienvenida y la presentación del tema por parte del Presidente del Bloque local, tomó la palabra el Intendente de Lobos. “En un estado de derecho, tomar tierras es ilegal, es un ilícito” empezó diciendo Echeverri. Describió la situación de Lobos, contando que, si bien en todos los casos asistieron a la fiscalía a denunciar, en la primer toma fue luego de concretarse y en los otros tres intentos llegaron a prevenir la usurpación. El mandatario Lobense afirmó que la situación se fue apaciguando, que los que aún están ocupando, de a poco van liberando la tierra tomada, y que esto sucedió por el reclamo de la ciudadanía, que también llevó al debate entre los ministros de seguridad de Provincia y Nación y al repudio generalizado de los principales funcionarios públicos de la Provincia y del País, lo que ayudó a que se frene.

Tanto el como la gran mayoría de los concejales de distintos distritos, coincidieron en que, luego de las declaraciones de Grabois, esperaban que algo así pudiera pasar. Acto seguido tomó la palabra el Concejal Guido Gianna, de Presidente Perón, quien en forma personal está sufriendo la usurpación más grande de la Provincia de Buenos Aires, en parte, y en forma temporaria, la sufrió dentro de su propiedad. Giana contó que la ocupación inició hace aproximadamente 30 días, con 40 personas. Esas 40 personas fueron desalojadas, e inmediatamente se inició una segunda ocupación, en forma organizada, con 250 personas, en el mismo predio. A partir de ahí la ocupación fue creciendo y hoy no sabe qué número de personas están instaladas en esa propiedad. Si bien destacó que la política se alineó con un solo discurso sobre el tema, y reconoció los esfuerzos del secretario de seguridad municipal y la policía, afirmó que está viviendo una pesadilla. Según datos con los que contaba, sostuvo que el 75% de las personas censadas de la ocupación, no eran de Presidente Perón. Y, a tono con el Intendente de Lobos, dijo que a todos los dirigentes políticos nos interpela la cuestión social y el déficit habitacional en la Provincia y en el País, pero la solución no puede venir de mano de la ilegalidad. Posteriormente, cada distrito contó su situación con respecto a la problemática, y se abrió el debate sobre las mejores herramientas desde el estado, y dentro del marco de la ley, para abordarla.