Asesoramiento para el financiamiento de las MiPyMes.

Compartir

El Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, informa que se encuentra disponible el asesoramiento y la gestión para el acceso a créditos a través del FOGABA.

El Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA), es una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria de la Provincia de Buenos Aires, creada para facilitar el acceso al financiamiento de las MiPyMes bonaerenses por medio del otorgamiento de garantías y del asesoramiento económico y financiero. Como Fondo de Garantías de carácter público no tiene fines de lucro.

FOGABA ha asistido alrededor de 30.000 MiPyMes, y está avalada como la institución pionera y líder de la Argentina en el impulso a la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de convenios con las principales entidades bancarias y no bancarias, tanto públicas como privadas.

Los funcionarios del área de Producción Marcelo Di Giácomo y Diego Baquero, participaron de una reunión virtual junto a representantes de municipios de Lobos, Roque Pérez, San Miguel, La Plata, de la reunión virtual impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el FOGABA.

En dicho encuentro se analizaron alternativas para efectivizar el reimpulso con el posterior acercamiento de los servicios que presta FOGABA al sector empresarial para cada uno de los municipios bonaerenses, participaron sus autoridades la Presidenta del FOGABA, Verónica Wejchenberg, el Gerente Comercial de FOGABA, Sergio Viera; la Gerenta de Relaciones Institucionales, Raquel Babjaczuk; por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica participó el Director Provincial de Desarrollo Territorial y Pymes, Ariel Aguilar.

Para información sobre la obtención de garantías para acceder a créditos, comunicarse con la Secretaría de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios a planificacioncanuelas@gmail. com