Ate responde agradeciendo las gestiones cumplidas.

“En nombre del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE queremos agradecer al Jefe de Personal Municipal, Mariano Di Santo, que dio respuesta al reclamo de nuestr@s compañer@s municipales Jubilados y Pensionados”.

Hacía meses que no recibían aumento en sus haberes. Al respecto, Alicia Césaro Presidenta del Centro, expresó «tuvimos de primer momento inmediata predisposición del jefe de Personal, fuimos con nuestras delegadas a efectuar el reclamo, que tanto angustiaba a nuestros Jubilados. El sr. Di Santo revisó y gestionó qué sucedía y trababa esto, y reclamó ante IPS central… hoy es una alegría saber que se hizo efectivo el pago. Son tiempos difíciles y esto ayuda a todos ellos, así que enormemente feliz porque trabajando con responsabilidad y compromiso se pudo lograr y con retroactivo» no obstante aclaró que si por algún motivo algún «Jubilado Municipal» tiene dudas o no recibió incremento «nos lo hagan saber, desde ya seguiremos de cerca que la última Resolución ingrese correctamente a los trabajadores de la tercera edad» subrayó Césaro, recalcando «vamos por más, hasta recomponer salarios y jubilaciones».