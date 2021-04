Avanza el plan de vacunación en Cañuelas.

Compartir

El Plan de Vacunación contra el #Covid19 avanza en Cañuelas a buen ritmo. Hasta el miércoles se aplicaron en el distrito un total de 9.827 dosis, lo que implica que se vacunaron 8.287 personas con primera dosis, y 1.540 completaron el esquema de dos dosis.

En términos porcentuales, implica que ya fue vacunado el 12,5 por ciento de la población (17,5 por ciento de los mayores de 18 años), con mayor impacto en mayores de 70 años (están vacunados el 90 por ciento de los inscriptos), y personal de Salud (prácticamente en su totalidad).

Ya se están otorgando turnos (mayoritariamente para mayores de 60 años) para los próximos días domingo 4 y lunes 5, en los diferentes centros vacunatorios del distrito, por lo que se recomienda a las personas inscriptas chequear en forma diaria el correo electrónico o la aplicación para corroborar el estado del mismo. No obstante ello, y con el objeto de agilizar en todo lo posible el ritmo de vacunación, es importante destacar que se ha registrado ausentismo de personas con turnos otorgados, a los que no se ha logrado localizar previamente debido a que en la inscripción no figura correctamente el número de teléfono o directamente no figura ningún contacto.

En este sentido, se recomienda a todas y todos los inscriptos verificar a diario el estado del turno en la página oficial de #BuenosAiresVacunate o mediante la App. A quienes tengan familiares, vecinos o allegados mayores, se les solicita colaborar para poder asegurar que todas las personas puedan acceder de manera correcta al turno. También es recomendable ingresar al portal (https://vacunatepba.gba.gob.ar/) para verificar si son correctos los datos de inscripción (número de contacto o de correo electrónico). Para ello las personas con número de DNI y número de trámite (está en el mismo). Quienes aún no se hayan inscripto para recibir la vacuna, pueden hacerlo de forma online en www.vacunatepba.gba.gob.ar o acercándose a los puntos de inscripción presencial dispuestos por el Gobierno Municipal, y también en las sedes de IOMA, Defensoría del Pueblo, y PAMI. #BuenosAiresVacunate #SigamosCuidándonos