Bauti Muller campeón en CFC

El joven logro el primer titulo en la vuelta a la actividad del Cajón.palpitandodeportes.com.ar

El joven tenista cañuelense Bautista Muller logró ganar un nuevo título. En este caso, disputó el primer torneo de categoría libre desde que volvió el tenis al Cajón. Participaron en total 16 jugadores en 4 zonas de 4, con modalidad de todos contra todos. En este caso, primero y segundo de cada grupo pasaba a cuartos de final.

Bautista logró avanzar con solvencia todos los partidos y en la final logró revertir un mal primer set y luego no dejó dudas. Venció a Pablo Martínez por 1/6 6/3 y 6/2.

Por el lado de la Asociación Argentina de Tenis, el comienzo no fue el esperado. En el Abierto del Chasqui ganó el primer partido pero cayó en el segundo, no pudiendo entrar al cuadro principal. Luego en el Regional ex G2, torneo donde juegan los mejores 32 jugadores de la región, entró por primera vez al cuadro principal pero lamentablemente quedó eliminado en primera ronda.

Por último, disputó un torneo abierto en Almagro y llegó en singles hasta los octavos de final, mientras que en dobles finalizó en semifinal. Actualmente esta disputando un torneo ex G4 en Banfield donde superó la primera ronda y este sábado se juega el pase a semifinales.

Otro hecho, es que esta semana se esta jugando el segundo regional del año, en el cual Bautista entraba a la clasificación, pero por problemas laborales de la familia no hay quien pueda llevarlo al torneo. Una verdadera lásti