Bruno Carabel presento «Ella» en el día de la madre por las redes.

Bruno: «Que mucho o poco puedo decir si creo que ya lo dije todo en esta canción….desde ya muchísimas gracias a los que me acompañan siempre y a los que de alguna manera me hacen llegar su cariño…es una canción diferente dedicada a todas esas personas que nos salvan la vida a diario y dedicada especialmente para todas las madres del mundo, para vos mamá que me enseñaste a ser la persona que soy y por estar en cada rincon apostando por mi música más que nadie en el mundo… para todos las personas que brindan amor sin esperar nada de los demás… para vos Silvina Navarro que sabes que toda esta historia también te pertenece y mucho!!! Para mi familia que es inmensa!!! Gracias a cada uno no solo de los que participaron sino los que no también, papá, Tamara, Franco , Dante, Fernando… gracias a mi gran familia por permitirme esto también… A mí compañero de aventuras al gran Jona Burgos por entenderme siempre en cada canción, sos único amigo y además de ser el productor de esta y todas mis canciones sé qué vamos a ir por más…. Gracias por apostar por mi!!! Quiero destacar también a los músicos que me acompañaron en esta canción: Jona Burgos, Sebastián Rodeiro, Juan Acosta y Raúl Gutta gracias amigos!!! A Matías Buzzurro y Facundo Acosta por otro excelente trabajo realizado A todas las actrices y actores que se prendieron en semejante material» .. A los sponsors que apoyan mi proyecto Y GRACIAS desde lo más profundo de mi corazón para TODOS!!! GRACIAS POR AYUDARME A CRECER DÍA A DÍA!!!