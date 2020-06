Bruno lanza nuevo tema por You Tube.

Compartir

El próximo viernes a partir de las 19 horas se estrenara una nueva canción “busco”, de Bruno Carabel.

Carabel “músico y profesor”, el artista presentara nuevo material musical en video esta vez por You Tube en vivo, el próximo viernes nos convoca a participar de este evento, Con la pasión que lo caracteriza al músico local lanza (en tiempos difíciles) juntos a otros profesionales Cañuelenses el tema “Busco”.

Como nace “Busco”: “La historia surge por vivencias que eh tenido, la canción se llama “busco” pero habla de aquellas personas que tienen la oportunidad de poder encontrar el amor y dejarlo pasar,después querer ir a buscarlo pero ya es tarde, ya no está, y no hay vuelta atrás”. “Lo grabe con la productora de Matías Buzzurro y Facundo Acosta y la canción con mi productor Jonathan Burgos, quien me grabo el disco”.

Como es el lanzamientos: “Tenemos que estar todos el viernes 19 hs conectados al link: https://www.youtube.com/watch?v=lQTUcS6cd9M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MXPbHNm3d6ebeERKT5US5wRn4aNXks30xOjRuQxDODoYn_0ifkWcbZ6A así es una función más abultada y espero que así sea.. jaja..” “desde ya gracias a todos por los mensajes y la buena energía que siempre me brindan…” Bruno Carabel