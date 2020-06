Cambios en Bomberos y Defensa Civil

Compartir

Hernán Ortiz, presentó su renuncia al cargo de jefe activo de bomberos y fue designado como director de Defensa Civil por la intendenta Marisa Fassi. Mientras que Rubén Ponce ya se puso en funciones interinamente en el cuartel de bomberos como el nuevo Jefe.

La intención de la intendenta es formar un equipo de trabajo que pueda actuar rápidamente en un caso de emergencia ambiental, como suele suceder en inundaciones donde los barrios con grandes defectos hidráulicos quedan abnegados, y con muchos peligros para gran parte de las familiar que viven allí, El mismísimo exjefe de bomberos armara un grupo de trabajo para controlar y organizar la actividad social y solidaria que se genera en esos casos de emergencia, acompañando a las acciones concretas de campo por parte del los Bomberos Voluntarios, -aunque las diferencias entre la comisión actual y el ejecutivo pueda aletargar esa inquietud-. La intención de obtener al jefe de Bomberos de Cañuelas al mando de Defensa Civil será seguramente lograr los lazos suficientes como para un trabajo en conjunto desde el primer día. El cargo de Defensa Civil se encontraba vacante desde que Cristian Aristegui fue designado en la jefatura local de PAMI.

El ayudante e Instructor Rubén Ponce fue nombrado interinamente en el puesto de” jefe en mando” y será quién desde este sábado pasado, dirija la operatividad del cuartel de bomberos. En una entrevista con Cañuelasnews, Ponce sostuvo que ya se encuentra trabajando y empezando a reestructurar la jefatura para que la operatividad siga funcionando, “como jefe buscaré el apoyo de toda la “tropa” para que el cuartel siga funcionando sin inconvenientes”, afirmó el nuevo jefe.

Denota una cierta diferencia con el actual director de Defensa Civil ya que en otro párrafo, Rubén Ponce dijo “la Comisión Directiva me lo comunicó oficialmente este sábado, hablamos sobre los lineamientos llevados hasta el momento por la anterior jefatura, malos manejos operativos y atribuciones de los anteriores conductores que no eran los correctos”, sostuvo Ponce quién además agregó que “perdimos muchos bomberos que se han alejado, pero la idea es cambiar todo eso, la idea es sumar y no restar”. Evidentemente se abrirá otro capítulo en donde dependerá de los altos mandos para lograr una relación fluida entre “las instituciones” para el bien común.