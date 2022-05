Cañuelas fue más y venció a Fénix Fue 2 a 0 en condición de local.

Compartir

Gran partido el que se vivió el domingo en el Arin. Cañuelas, que venia mostrando una levantada, necesitaba reafirmarlo a través de resultados. Enfrente, el Fénix del “Ogro” Fabbiani, que necesitaba ganar para ser puntero de la categoría. palpitandodeportes.com.ar

En la primera mitad Cañuelas fue claramente superior. Zermatten planteó un equipo muy ofensivo con los laterales yendo constantemente al ataque y con el medio presionando bien a los creativos de Fénix. Por su parte, arriba, Ottaviani se las ingeniaba con los centrales y Maraschi con sus interesantes movimientos era difícil de agarrar. De hecho, la primera chance clara de gol fue una gran jugada colectiva que el propio Maraschi recibió dentro del área pero no pudo con el 1 visitante.

Apenas unos minutos después, los laterales se hicieron presentes. Suarez Costa hizo una escalada por izquierda, metió el centro, y apareció solo Julián Cano para de cabeza marcar el 1 a 0.

El gol le permitió a Cañuelas manejar con mayor comodidad la pelota y tuvo la posibilidad de ampliar el marcador con sendos remates de Suarez Costa y Maraschi pero que no encontraron destino de red.

Para la segunda mitad, Fenix adelantó sus líneas e intentó cortar el juego de Cañuelas. Una prueba de ello, era que para cada saque de arco de Cañuelas, Fabbiani mandaba 3 hombres de punta sobre el área para evitar el juego corto. Pero ante la presión alta, la visita descuido el fondo.

Ottaviani se anticipó de cabeza al arquero y el palo le dijo que no, pero sería una señal de lo que se vendría. Segundos después, otro centro que parecía no llevar peligro, complicó al arquero que no la pudo retener en el suelo y atento a la jugada Carlos Aguirre la punteó para poner el 2 a 0. Resultado merecido por lo hecho por ambos equipos.

De ahí en más, Cañuelas cerró los caminos y simplemente esperó que el árbitro marcara el final.

Un gran triunfo de Cañuelas con una sólida presentación ante uno de los lideres. Por la próxima fecha visitará a San Miguel.

FORMACIONES

Cañuelas: Lingua Bender; Lillo, Aguirre, Diaz, Suarez Costa; Cano, G. López, Ojeda, Guerrero; Maraschi y Ottaviani.

Ingresaron: Maidana, F. López, Córdoba y Kruger.

Fenix: Cao; Monti, Pacheco, Gigli, Chaparro; Pérez, Caramuto, Velazco, Gómez; De Ossa y García.

Goles: Cano y Aguirre (CFC)

Arbitro: Juan Pablo Loustau