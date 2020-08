Cañuelas no quedo ajena a la movilización denominada “Marcha 17A”

Compartir

Cerca de las 16 horas muchos vecinos de la ciudad se movilizaron en sus vehículos para realizar una caravana embanderada y al ritmo de los bocinazos, el objetivo es demostrar su malestar frente a la realidad actual y decisiones políticas tomadas por el gobierno nacional. Otros tantos caminaron hacia la plaza San Martin para acompañar a los vehículos que pasaron por allí.

Aislamiento, seguridad y justicia son algunos de los reclamos que se manifestaron en las redes y mediante comentarios realizados entre los participantes.

Más de 50 autos y camionetas recorrieron toda la Avenida Libertad hasta llegar a Alem, para luego retornar al centro por calle Lara, sin dejar de dar la vuelta por la plaza principal.

El contexto “17A local” dio muchas reflexiones y discusiones al respecto del motivo por el cual los vecinos decidieron salir a las calles, pero mas allá de las posiciones políticas, que se enmarcan cada vez que se manifiesta, es necesario comprender que lo importante es respetar la decisión por la cual se hace el reclamo. El compromiso de aquellos que salieron a pedir cambios, debe ser considerado y no vapuleado por quienes piensen distinto o tenga obligaciones Gubernamentales-

-No modifica quien reclama o quien gobierna-.

“Justicia, Libertad, Seguridad y… que se vayan todos”, una gran cantidad de personas que no son necesariamente identificadas con el Pro o UCR estuvieron en las calles, son aquellos que no quieren o no se identifican con esta clase de dirigentes políticos en general. Además hubo algunas cacerolas acompañando el ruido de los bocinazos, y por supuesto también aquellos políticos opositores locales que alineados a la convocatorias de sus líderes salieron a acompañar esta “Marcha 17A”.