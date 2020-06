Caso de Alex Campo: Se rechazo a la excarcelación

Compartir

Comunicado de prensa en referencia al fallo por el homicidio cometido por Pablo Sánchez, por parte de los Familiares de ALEX, Cañuelas, 26 de junio de 2020.-

Para el conocimiento público, En el día de la fecha, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nro. 8 de la Ciudad de Cañuelas, Dr. Martín Rizzo, decidió disponer la prisión preventiva del Sr. Rodolfo Pablo Sánchez por considerar que se encuentra “prima facie” acreditado que resulta ser autor del delito de homicidio agravado en perjuicio del Menor ALEX CAMPO (Cfr. art. 80 inc. 2do. del Código Penal de la Nación).

Durante esta semana, tanto la Sra. Fiscal, Dra. Norma A. Pippo, como la Sra. Claudia Tello Cortés (en su carácter de particular damnificada en la causa), habían solicitado a Rizzo que adoptara esta decisión exponiendo extensamente los motivos que la ameritaban.

En el día de ayer, los abogados defensores de Sánchez, Dres. Silvia Nadia SARACINO y Lino Andrés GAUTO CARDOZO, solicitaron al Juez que el imputado cumpliera la prisión preventiva en su domicilio particular. A ese pedido, acompañaron una serie de “cartas” escritas por familiares del imputado donde se daba cuenta del sufrimiento que les genera el encarcelamiento de Sánchez y entre las que particularmente se destaca una mediante la cual se hace referencia a lo que para esa familia significa la “ausencia paterna”.

La defensa de Sánchez, además, remitió al Juez otras misivas suscriptas por productores agropecuarios y vecinos de aquél mediante las que, a su entender, se daría cuenta de que Sánchez sería “una persona de bien” y, particularmente, según destacaron sus abogados, el imputado sería un “…miembro activo, útil, responsable y valorado por la Comunidad…”.

LA COARTADA DE SÁNCHEZ HA CAÍDO. El Juez de Garantías señaló que el planteo “estratégico” de la defensa mediante el que se pretende presentar al homicidio de ALEX como una defensa de la propiedad “… de ningún modo resta participación a Sánchez en el evento…”.

De manera que ni las cartas que hicieran llegar los amigos del imputado, ni las que escribieran sus familiares han conmovido el correcto temperamento del Magistrado y, finalmente, se arribó a la solución que por derecho correspondía en la causa.

Sin embargo, la defensa de Sánchez, frente a la carencia de pruebas que permitan mejorar su situación procesal, insiste en la misma línea (de presentar a las víctimas como ladrones en el intento de justificar la conducta imputada a su asistido).

Así es que, días pasados, sus abogados pidieron a la Fiscal que citara, nuevamente, a otras personas (amigos y vecinos del imputado) a efectos de recibir su declaración testimonial.

La Sra. Tello Cortés, volvió a oponerse a la realización de esas medidas de prueba, insistiendo en que no se trata de “testigos” (porque, lisa y llanamente, esas personas no estaban en el lugar del hecho al momento en el que ocurrió) sino que su convocatoria solo tiene por fin continuar re-victimizando a los hermanos Cabaña y a la memoria de su hijo. En esta posición, el Juez de Garantías también coincidió diciendo que: “… En lo que a los testimonios de descargo se refiere, debo señalar que más allá del buen concepto que mencionan, no resultan testigos presenciales de los hechos, sin perjuicio de ello tampoco sus dichos logran desvirtuar la evidencia arquitectada en contra Sánchez pues relatan lo que presuntamente aquél les habría manifestado luego de embestir al fallecido…”. Se espera que la Sra. Fiscal haga lugar a la oposición cursada. Además, de esa oposición y de las medidas de prueba requeridas la semana anterior por la Sra. Tello Cortés, el día 23 de junio pasado, solicitó a la Fiscal que ampliara la imputación formulada al Sr. Sánchez intimándolo como presunto autor del delito de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa respecto de los hermanos Cabaña.

Ahora, Sánchez será trasladado a una Unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense donde habrá de quedar alojado hasta que se lleve a cabo el juicio oral y público en el que se decida el caso.

Mientras tanto la defensa insiste con un pedido de arresto domiciliario que ya formuló y que tramitará durante los días que siguen. Al Respecto y tomando en cuenta un pedido de la Sra. Tello Cortés interpuso recientemente, el Juez dio intervención a la Asesoría Pericial Departamental y a la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, de manera que para intentar obtener el beneficio no bastan los informes médicos y psicológicos de los profesionales que Sánchez consultó en forma particular.

Tampoco valdrán las “firmas” que sus familiares se ocuparon de recolectar en apoyo a Sánchez y que, luego entregaron, entregaron a SARACINO y a GAUTO CARDOZO para que las presentaran en el expediente.

Para terminar, en el día de HOY, FECHA DE CUMPLEAÑOS DE ALEX, la sra. Claudia Tello Cortés formuló una presentación ante el juez de garantías dando extensos y sólidos fundamentos que terminan por demostrar que el imputado no reúne los requisitos para que se haga lugar a su pedido de detención domiciliaria. Contándose ya con los resultados de la autopsia de Alex (que incriminan directamente a Sánchez) y, a la espera de otras medidas de prueba que concluirán sin mayor demora, a partir de la decisión del día de hoy, la causa queda en la ante sala del juicio oral y público.