Clausuraron un bar clandestino.

Personal del área de Ordenamiento Urbano e Inspecciones, con apoyo del Comando de Patrullas y la Comisaría Primera de Cañuelas realizaron en la noche de este jueves un operativo conjunto que concluyó con la clausura de un local donde presuntamente funciona un bar sin habilitación ni permiso en el marco de las medidas de Aislamiento dispuestas por el Gobierno Nacional.

Las actuaciones se llevaron a cabo a partir de denuncias de vecinos, que aseguraron que en el lugar –sito en la calle Saavedra y Vélez Sarsfield- funcionaba un bar clandestino, y se observaba entrada de personas.

Al hacerse presentes los inspectores constataron que el lugar no presenta ningún tipo de habilitación; no obstante no se les permitió el ingreso por lo que no pudo comprobarse la supuesta presencia de personas en el lugar. Únicamente se registró la salida de una persona que alegó ser familiar del dueño de la propiedad e intentó alejarse en un automóvil. Al solicitarse la documentación del mismo, se comprobó que no tenía seguro, por lo que el vehículo fue secuestrado.

Concluidas las actuaciones del personal municipal, continuó a cargo el personal policial por las actuaciones referidas al incumplimiento del Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, dando intervención a la fiscalía de turno.