Comenzaron las obras en el nuevo acceso al Mercado Agroganadero.

En el marco de un sencillo acto llevado a cabo este viernes, la intendenta Marisa Fassi dio inicio formal a la obra del nuevo camino troncal de casi 4 kilómetros que unirá la ruta 205 con el Mercado Agroganadero.

El acto se llevó a cabo en el inicio del camino, a la altura del monumento conmemorativo al toro “Tarquino”, y contó con la presencia del Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, el presidente del Mercado Agroganadero Andrés Mendizábal y el representante de la empresa Leymer S.A. (adjudicataria de la obra), Alejandro Metro, entre otros funcionarios, y concejales.

La puesta en valor del camino rural que une las instalaciones del nuevo Mercado Agroganadero con la Ruta Nacional 205, implica una inversión de 40,5 millones de pesos, realizada por el Gobierno Nacional a través de Vialidad.

Los trabajos se extenderán en una longitud de 3.750 metros, e incluyen la construcción de un paquete estructural (contemplando desmonte y limpieza, apertura de caja, saneamiento de subrasante, base de suelo seleccionado, capa de rodamiento de estabilizado granular y perfilado de banquinas. También implica la construcción de cunetas laterales y desagües fuera de la zona de camino, la construcción de alcantarillas sobre accesos y cruces y la construcción de obra de arte sobre el arroyo La Montañeta.

«El MAG es la obra del bicentenario».

«Esta obra tan importante nos va a permitir fortalecer esta inversión que es el Mercado Agroganadero. Para nosotros es la obra del bicentenario, porque va a generar en la primera etapa 1.500 puestos de trabajo, y cuando esté en total funcionamiento 7.000 puestos de trabajo, que potencia a nuestro municipio y a todos los municipios de la región”, aseguró la intendenta Marisa Fassi tras firmar el convenio.

“Mucha gente en la región se está preparando para la llegada del Mercado, que va a ser el más importante del país y que es fruto de la voluntad de los consignatarios de invertir en Cañuelas, y de un gobierno nacional, provincial y local que acompaña con obras fundamentales para este emprendimiento, como son también la nueva rotonda que une la ruta 6 y la obra de recomposición de la 205”, agregó la intendenta.

Por último, Marisa hizo referencia al anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández esta semana, de avanzar en la concreción de la Universidad de la Cuenca del Salado: “Es un sueño que va a permitir que nuestros hijos se capaciten y trabajen en Cañuelas; y es la manera, interactuando privados con el estado”, cerró la intendenta

«No resignarnos a no seguir generando trabajo».

En tanto, el Administrador de Vialidad Gustavo Arrieta destacó que “nos comprometimos con un proyecto comunitario que tiene como eje generar trabajo. El trabajo es el único y más efectivo ordenador social. Capaz de darle dignidad al hombre y las familias, de trabajar día a día y poder llevar el sustento a casa. Pero atravesamos etapas complejas, y en esa etapa el Mercado tiene una potencia determinada. Donde un grupo de privados y el Estado empujan y apuestan todos los días en Argentina, en esta provincia, en este mundo atravesado por la pandemia, para encontrar el camino que no permita resignarnos a no seguir generando trabajo”.

Arrieta también se refirió al anuncio del presidente Fernández sobre la universidad pública en Cañuelas: “En los diversos momentos de nuestra historia, no renunciamos a nuestros sueños. Nosotros empezamos con el proyecto de la Universidad Regional de la Cuenca del Salado en 2012, tuvo media sanción en 2015. Y nos dimos cuenta que no iban a salir más universidades después del 2015. El proyecto de Universidad de la Cuenca del Salado reformula que si nosotros tenemos acá producción de commodities, si nosotros tenemos en la Cuenca el 50 por ciento de la ganadería de toda la Provincia de Buenos Aires, y si aparte tenemos actividad avícola, tenemos que pensar hacia el futuro en consolidar en la región el proceso de valor agregado con un proyecto como la Universidad”, manifestó el funcionario nacional.

«A mitad de año el MAG comenzará a funcionar».

Por último, el presidente del MAG, Andrés Mendizábal, manifestó que «en estos hechos es donde se ve la interacción del sector privado y del Estado, que es el que debe existir para poder realizar este tipo de inversiones. Hoy prácticamente van a ser tres años del inicio, hemos pasado un montón de situaciones y vaivenes económicos, pandemia por medio. Y siempre con el apoyo constante de la Municipalidad de Cañuelas. Hoy estamos con casi el 88 por ciento de la obra, y con la perspectiva de para mitad de año poder estar en funcionamiento».