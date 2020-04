Comercios cañuelenses con entrega a domicilio

Compartir

Dada la situación que estamos atravesando y para cuidarnos, los siguientes comercios están haciendo entrega a domicilio, para que te resulte más fácil quedarte en casa:

PANADERÍAS: LA GIRALDA TE: 2226 422437

CARNICERÍAS: CEREGA TE. 2226 682075

VERDULERÍAS: LA CABAÑA TE: 11 4030 3616

LA BOUTIQUE DE LA FRUTA TE: 2226 433682

LA ROSADITA TE: 2226 605543

SUPERMERCADOS: DUMBO TE: 2226 605543

POLLERÍAS: GRANJA MI POLLITO TE: 2226 608237

FARMACIAS: PUNTO DE SALUD TE: 2226 430874/432800/432801

PRODUCTOS DE LIMPIEZA: SONIA PORCEL TE: 2226 604614

ELECTRICIDAD: MS ELECTRICIDAD TE: 2226 422021/604450

LIBRERÍAS: PIPA`S TE: 2226 433636

INDUMENTARIA: CHEEKY 02227 -488087

COMIDAS

• Balderrama. Pizzas y empanadas. Pedidos de martes a

sábados de 12 a 14 y de 19.30 a 23.30. Domingos y lunes de

19.30 a 23.30. Teléfono 42 3970 / 2226 68 5745.

• Confitería Scilla. Horario de delivery: de 11.30 a 14 y de 20 a

00 hs. Pizzas, empanadas, milanesas , hamburguesas y más.

Whatsapp 2226 42 2634. Delivery sin costo. Dispone de

Mercado Pago.

• Hueney (Av. Libertad esq. 25 de Mayo). Todos los días

delivery de pizzas, hamburguesas, minutas y menú del día.

Pedidos de 11 a 15 y de 20 a 23 al (02226) 43 3699 /

WhatsApp 2226 60 1605.

• Juana de Arco. Pizzas, empanadas, minutas. Delivery de

miércoles a domingos de 19.30 a 0 hs. Whatsapp 2226 512981

/ 2226 515480

• Mis viejos. Rotisería, pizzería y almacén. Del Carmen 930,

teléfono (02226) 43 0336. Delivery: todos los días hasta las 14

hs.

• Picadas Fama. En Cañuelas, Levene, Petión y Casares.

Repartos de 20 a 21.30. WhatsApp 11 4180 9449 / 11 3519

0503.

• Pizzería Cacho. Basavilbaso 230. Teléfono (02226) 42 2845 /

WhatsApp 2226 552355. De 11 a 16 y 19 a 23 hs.

• Pizzería Carita. Av. Alem (frente a la estación). Empanadas,

pizzas, tartas, minutas, pastas, milanesas, papas fritas y

hamburguesas. Pedidos de 11 a 15 y de 19 a 23. Teléfono:

(02226) 422583. Envíos sin cargo.

• Pizzería Del Carmen. Comidas varias. Pizzas, empanadas,

sándwiches, tartas, tortillas, pastas, hamburguesas, papas

fritas, etc. De 10.30 a 14.30 y de 19 a 23.30. Envío a todos los

barrios sin costo. WhatsApp 2226 51 4486 / 2226 48 8739.

• Pizzería Emanuel. Lara y Mozotegui. De 22 a 24. Teléfono

(02226) 432888 / Whatsapp 11 7506 6402. Mercado Pago.

• Pizzería La Nona. Reparto de jueves a domingos de 19 a 23.

Tel. 11 4188 3555

• Pizzería La Porteña. Pizzas, tartas, empanadas. Envíos sin

cargo, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Cel./ WA

2226 609813.

• Pizzería Tatú. De 10.30 a 13.30 y de 19 a 22.30 gracias.

Teléfonos 02226 43 2128 / 43 3003. Costo de envío: $10 en el

centro y $ 20 en los barrios más alejados (Libertad, Los

Aromos, San Ignacio, etc.).

• Promo Fest. Panchos y hamburguesas. También patitas de

pollo y papas bastón congeladas para cocinar en casa. Delivery

de 10 a 20.30. WhatsApp (2226) 51 1738

• Rotisería Lo de Ana. 25 de Mayo 671. Atención todos los

días de 8 a 14. Área de cobertura: centro de Cañuelas y

barrios. Costo de envío: $ 20. Pedidos: Teléfono 43 2246 /

WhatsApp 2226 512329. Débito y Mercado Pago.

• Scacchi. (Libertad esq. San Martín) www.scacchi.com.ar

Delivery todos los días de 10 a 15 y de 18 a 23. Whatsapp

2226 54 5454.

• Virginia Zamudio comida casera. Delivery en Cañuelas

centro y barrios. De martes a viernes mediodía; de martes a

domingo por la noche (lunes cerrado). Pastas caseras, tartas,

sándwiches, empanadas, etc. WhatsApp 2226 44 4187.

FÁBRICAS DE PASTAS

Doña Julia. Variedad de pastas, ensaladas y

pastas. Productos para celíacos. Repartos: lunes a sábados

de 9 a 14 y de 17 a 21; domingo mediodía de 9 a 14 hs. (En La

Martona y Petión hay entregas sólo martes y jueves).

Teléfono: (02226) 42 1914 / WhatsApp 2226 60 5468.

ALMACÉN

• La Pastora. Paraná 266, barrio Las Costas. Envíos de lunes

a viernes de 8 a 13.30 y de 16.30 a 19; fines de semana y

feriados de 9 a 14.

• Mercadito Villa Adriana de Angela Pereiro. Almacén,

granja, artículos de limpieza y librería. 12 de octubre Nro. 10.

Whatsapp 11 2498 0002. Zona de influencia: Villa Adriana /

Petión / Cañuelas. Lunes a viernes de 8 a 19. Entregas: de 11

a 18. Sábados y domingos de 8 a 14, entregas de de 11 a 14.

FRUTAS Y VERDURAS

• La boutique de la fruta. Pedidos de 8 a 14 y de 15 a 19 al

teléfono (2226) 43 3682.

• La Rosadita. Pedidos por WhatsApp al 2226 47 7079.

• Verdulería La Familia. Lynch 2000, barrio Libertad. Pedidos:

(11) 2748 8150

HELADOS

• Nito. Delivery desde las 14 hs. $ 20 o 40 de costo de envío

según la distancia (sólo dentro del casco urbano, no se cruza la

ruta). Teléfono (02226) 42 2913.

• Pessego. Se toman pedidos hasta las 18.30 y se hacen

repartos a partir de las 19. Pedidos al WhatsApp 2226 62 0851.

En el mensaje aclarar teléfono, domicilio y forma de pago

(efectivo, crédito, débito o QR). Compra mínima: 1 kg.

• Tres Jolie. Horario de delivery: lunes a viernes de 18 a 21;

sábados y domingos de 13 a 16.30 y de 18.30 a 21 (mínimo 1

kg). Reparto exclusivamente en casco urbano de Cañuelas (no

se cruza la ruta). Whatsapp 2226 51 6475. Teléfono fijo: 02226

422564.

PANIFICADOS Y REPOSTERÍA

• Carolita. Rivadavia 686, Cañuelas. Delivery de artículos de

cotillón y repostería, premezclas, chocolates, productos sin

T.A.C.C., moldes, etc. Pedidos: 2226 51 6942.

• Panadería Bellas Artes. Alem 666. Delivery: martes a

domingos de 10 a 13. Llamar al Tel. 11 2099 4874 / WhatsApp

2226 63 3393.

• Panadería La Giralda. Lara 340. Teléfono (02226) 42 2437

• Panadería La Princesa. Del Carmen 1592. (2226) 52 6118.

delivery sin cargo dentro de Cañuelas. Horario: de 8 a 13 hs.

• Paula y Antonella de Todo Casero Cañuelas. Pizzas, pan,

medialunas, budines y tortas fritas. Delivery puerta a puerta.

Cobertura en Cañuelas y Levene. Pedidos de lunes a jueves 9

a 22 horas, Entregas viernes, sabados y domingos de 8 a 20 .

Whatsapp 11 4434 6043 / 11 3915 3527.