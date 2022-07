Con duras críticas al Gobierno Nacional, la CTA llama a elecciones internas.

Compartir

El 11 de agosto serán las elecciones para ocupar la Secretaría General de la CTA Autónoma.

Elecciones que contarán con una sola lista, con lo cual hay resultado cierto.

En el ámbito local la candidata ya triunfante es Marisa Medina que irá acompañada de Graciela Carrizo encabezando la Lista 1 «Germán Abdala».

En el ámbito nacional el candidato es Hugo «Cachorro» Godoy, que hizo pública la declaración de intenciones respecto al plan económico del gobierno.

«Hay que revisar el acuerdo con el FMI porque si no el Gobierno seguirá con las manos matadas. Es una decisión política», subrayó el dirigente sindical.

Por su parte, Ricardo Peidro, secretario general de la Central, cuestionó duramente el acuerdo con el organismo monetario y celebró la conformación del Comité de Acreedores de la Deuda Externa, del que la CTAA forma parte. “No aceptaremos un cogobierno con el FMI”, advirtió.

Por su parte el dirigente nacional adhiere y promueve que se ponga en marcha el Salario Universal. “Hay un Proyecto de Ley por el Salario Básico Universal presentado por compañeros y compañeras del MTE que está acompañado por más de 20 diputadas y diputados. Esto se debe tratar en el Congreso de la Nación pero, si eso no sucede, el que tiene la máxima responsabilidad es el Presidente de la Nación y es el que tiene que tomar las medidas, como se hizo con la situación de prórroga de las jubilaciones, que fue una medida correcta. En ese mismo sentido se debe tomar la medida de establecer este Salario Básico Universal que reordena los programas sociales y que garantice un financiamiento por vía del aporte de los sectores más concentrados de la economía. Esto es

absolutamente viable en términos económicos y fiscales”, cerró el Secretario General del sindicato de estatales.

“La estafa que han promovido Macri y el Fondo Monetario Internacional comprometen seriamente las posibilidades de desarrollo productivo del país”, señalaba oportunamente Hugo “Cachorro” Godoy, secretario Adjunto de la CTAA.

En Cañuelas, la licenciada en Trabajo Social, militante y secretaria de ATE, Marisa Medina, subraya, «Ahora estamos luchando por el salario básico universal para todos los ciudadanos, no solo para los que cobran los planes sociales».

Los puntos de votación serán los siguientes:

-Sede de ATE de 8 a 18 horas en la calle Yrigoyen al 651.

-Sede de ATE en Lobos de 8 a 12 horas, en calle Rauch 284.

-Sede de ATE en Roque Pérez, de 13 a 18 horas en Sabatte 1306.

-Sede de CTA en de 6 am a 18 horas en Ruta 3 Km 64.

-En el hospital Dardo Rocha de 6 a 16 horas.