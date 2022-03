Con la presencia del embajador de Haití, se realizó un acto en conmemoración a Alejandro Petión.

Compartir

En el marco del 204 aniversario del fallecimiento de Alejandro Petión, se realizó este martes en la localidad que lleva el nombre del prócer latinoamericano un acto en su conmemoración, que contó con la presencia del Embajador de la República de Haití, Vilbert Belizaire.



Del acto, llevado a cabo en la plaza Agüero, participó el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, la secretaria de Gobierno Valerias Ríos -en representación de la intendenta Marisa Fassi que se encontraba en una actividad en la provincia de Córdoba-funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, instituciones educativas, representantes de entidades intermedias de la localidad, además de vecinos y vecinas de Alejandro Petión, y el cura Párroco Ramón Costilla.

Durante la celebración, se descubrió una placa conmemorativa y una escultura de hierro con la imagen de Petión, realizada por Cecilia Cassera y Esteban Sarlenga, y se plantaron dos árboles representativos: un Ceibo (flor nacional de Argentina) y una Palmera Real (de Haití).

En el inicio, tras los Himnos Nacionales de ambos países, tomó la palabra en representación de la comunidad Patricia Tschirch, quien agradeció la invitación y relató el crecimiento de la localidad, recordando a tradicionales vecinos de la comunidad que “ya no están físicamente, pero con su ejemplo y dedicación, ayudaron a construir lo que hoy somos. Su recuerdo y su esencia se sienten, son parte de nuestra memoria y de nuestro comienzo».

Patricia hizo también referencia a Alejandro Petión, el líder latinoamericano cuyo nombre tomó la localidad: «Sus batallas y personalidad fuerte, aguerrida, es una energía que se transmite a través del tiempo y que hoy reconocemos. Somos el único pueblo argentino que lleva su nombre, nos llena de orgullo, nos caracteriza. Ha sido uno de los libertadores más importantes de América», destacó.

Por su parte, Gustavo Arrieta aseguró que “es un día muy especial para Cañuelas en el marco de sus 200 años, y para Alejandro Petión que lleva un nombre con tanto sentido histórico, que hemos aprendido a valorar y a recordar”.

“Cuando hablamos de la República de Haití, debemos decir que de América Central y América del Sur fue el primer país en declarar su independencia y abolir la esclavitud. En un mundo que se convulsionaba por la lucha de los imperios y el espiritu de la Revolucion Francesa que proclamaba libertad, fraternidad e igualdad para todos los hombres, hubo una isla potente en latinoamerica que fue capaz de ser el primer país en abolir la esclavitud”, dijo en referencia al procer, destacando también que “entre 1806 y 1809 Haití fue el primer país en llevar adelante una reforma agraria. Bajo el Gobierno de Alejandro Petión, las tierras fueron repartidas entre los trabajadores y antiguos esclavos, que pasaron a ser propietarios de esas tierras y artífices de sus destintos”.

“La figura de Alejandro Petión tiene un significado especial, a veces no reconocido por el resto de los americanos”, dijo Arrieta, recordando el compromiso invaluable de Petión con la lucha independentista, su apoyo a Simón Bolívar y el asilo que le brindó a Manuel Dorrego, el primero gobernador de Buenos Aires.

“Si no hubiera existido un Petión, no hubieran podido ni avanzar Bolívar y San Martín. Todo esto le debemos los argentinos y latinoamericanos a Alejandro Petión. Por eso estamos rindiendo homenaje en esta comunidad a Petión, a sus ideas de libertad e igualdad, y rindiendo homenaje a sus convicciones de que era posible luchar por un mundo más justo”, cerró Arrieta.

Finalmente, el Embajador Vilbert Belizaire agradeció en nombre del Gobierno Haitiano “a cada habitante de esta localidad”.

“Alexander Petión fue un hombre de un buen corazón, como cada uno de los habitantes de este lugar. Y fue un hombre con ideales, que luchó por el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Un pueblo que coloniza a otro pueblo, no es un pueblo libre. Al inicio de 1800, Haití luchó para que este modelo continúe en América Latina. Para Petión, Haití libre fue un sueño, y una latinoamérica libre fue su convicción”, manifestó el Embajador.

Como cierre, los presentes participaron en la sede de la Sociedad de Fomento de una exposición de fotografía y cuadros, una exhibición de danzas tradicionales haitianas y argentinas, y una degustación de productos típicos de Haití.