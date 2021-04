Concejo Deliberante: Falsificación de firma.

Compartir

La firma de Romina Antunes apareció en las actas de los despachos, cuando no estaba presente en la comisión, para ser presentado en la última sesión.

En la Comisión de Legislación de Reglamento e Interpretación del HCD integrada por Diana Barcia, Carlos Álvarez, Romina Marques Antunes, Natalia Blasco,

Maximiliano Mazzanti, acontecieron algunas anomalías que provocaron el enojo de los concejales de Juntos por el Cambio.

Desde la oposición (juntos por el cambio), no dieron quórum especulando que Romina Marques Antunes No iba a estar presente, por lo tanto la reunión no se podría hacer, pero al final se llevo a cabo de igual manera, y para su sorpresa, cuando les llega el acta se puede ver que estaban los tres concejales del Frente de Todos y con la firma de cada uno de ellos.

Llegado el jueves día de sesión los despachos en “discusión”, fueron retirados, por tal motivo no ingresaron en el orden del día.

La denuncia de los ediles Alvares y Blasco alcanzará carriles independientes al HCD, todavía analizan cuales serán las vías a seguir, pedirá sanciones.