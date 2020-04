Continúan los controles de precios.

Compartir

Funcionarios del Gobierno Municipal, coordinados por la Secretaría de Gobierno, continúan llevando adelante tareas de control de precios y desabastecimiento. Este lunes, en particular fueron inspeccionados un supermercado en el barrio Libertad y un mayorista ubicado en Ruta 205, no detectándose anomalías en relación a los precios de referencia publicados por el Gobierno Nacional.



Si bien el fin de semana en algunos supermercados se detectó faltantes de leche, en el día de la fecha no se observó desabastecimiento de producto lácteos.

En este contexto de expansión del período de aislamiento, el Municipio continuará llevando adelante esta tarea de control de precios con el objeto de cuidar el bolsillo de los y las cañuelenses en este momento de emergencia.

En las últimas horas se controlaron los precios en el supermercado de calle Basavilbaso y Paso, no encontrando sobre precio pero si manifestó el comerciante que le traen poca leche. También se controló en el supermercado de calle Libertad y Sargento Cabral no encontrando una sobre valuación de costos y faltante de algunas pastas secas, artículos de limpieza y pocos lácteos.