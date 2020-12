COVID 19 / Informe de Mortalidad en Cañuelas.

Compartir

La Secretaría de Salud del Municipio elaboró un informe que fue presentado ante el Comité de Salud, tras concluir el análisis referido a la brecha de mortalidad en casos de COVID-19 registrados en el distrito, y los informados en la Sala de Situación de la Provincia de Buenos Aires, que en el caso de Cañuelas es de 16 (dieciséis) casos, elevando el total de fallecidos al día de la fecha a 53 (cincuenta y tres).

Esta brecha surgió tras una actualización realizada por la Provincia tras cotejar el número de muertes registradas en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) con el SISEC (Sistema de Gestión de Camas) y el RPP (Registro Provincial de las Personas), que a nivel provincial arrojó una diferencia de 3.523 fallecimientos.

En Cañuelas, de dicho cruce de información surgieron 11 (once) registros. Se trata de fallecimientos ocurridos en instituciones sanitarias privadas fuera del distrito, que no habían sido informados por los efectores de salud como casos confirmados de COVID-19.

Los otros 5 (cinco) casos corresponden a una definición del Ministerio de Salud de la Provincia, que incorporó en noviembre al registro, a personas que fallecen en los 45 días posteriores al diagnóstico, considerándolas “caso relacionado a COVID-19”.

El área de Salud local analizó en las últimas semanas cada caso en particular, solicitando a los distintos centros de salud y/o familiares información clínica para corroborar cada caso en particular.

Por último, vale decir que contabilizando la totalidad de fallecimientos confirmados, la Tasa de Letalidad en el partido de Cañuelas es de 2,61%, por debajo de la media de la Provincia de Buenos Aires, que es de 3,34%.