Defunciones: informe de la casa velatorio «Rodriguez».
Fallecimientos registrados en el partido de Cañuelas según los servicios y traslados realizados por la empresa Cochería Rodríguez.
04/03- ISMAEL BAUTISTA CARABAJAL-70 AñOS-CREMATORIO
04/03- JULIO CÉSAR GONZÁLEZ-60 AñOS-CREMATORIO
07/03-EMILIO RICARDO GARCÍA-35 AñOS-LA ORACIÓN
07/03-CLAUDIA ALEJANDRA CAJAL-44 AñOS-LA ORACIÓN
08/03- EMILIO JUSTO CENA-81 AñOS-CREMATORIO
08/03- ALAN NAHUEL CEJAS-22 AñOS-LA ORACIÓN
09/03- SUSANA ERINA VILA-89 AñOS- CREMATORIO
09/03-ROSA MARTA CIANCIAS-78 AñOS-LA ORACIÓN
10/03-CARLOS ALBERTO GÓMEZ-76 AñOS-CREMATORIO
10/03-RUBEN NESTOR COTO-61 AñOS-CREMATORIO
10/03-JUAN RUTILIO PEREZ- 84 AÑOS- LA ORACION