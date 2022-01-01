Defunciones: informe de la casa velatorio «Rodriguez».
Fallecimientos registrados en el partido de Cañuelas según los servicios y traslados realizados por la empresa Cochería Rodríguez.
23/12-SANDRA BEATRIZ GOMEZ- 48 AÑOS- LA ORACIÓN
24/12-ABEL ENRIQUE LOZADA-56 AÑOS- CREMATORIO
24/12-JOSE EDUARDO GARCÍA-71 AÑOS- CREMATORIO
24/12- JOSE RAUL GARAVAGLIA-81 AÑOS- C. MUNICIPAL
25/12- VALENTIN DOMINGUEZ-16 AÑOS-CREMATORIO
25/12- JORGE SALVADOR GUZZI- 90 AÑOS-C.MUNICIPAL
25/12- CARLA DEL CARMEN GRANDE-39 AÑOS- CREMATORIO
25/12- RICARDA LUNA-82 AÑOS- CREMATORIO
25/12-OLGA IRENE MONACO-88 AÑOS-C.MUNICIPAL
26/12-LUIS ANTONIO ALCOBA-84 AÑOS-CREMATORIO
26/12- LUIS ETCHEVERRY-92 AÑOS-C. MUNICIPAL
27/12-JOSE CARLOS TRIUNFO-70 AÑOS- CREMATORIO
30/12-ANTONIO MOREIRA-82 AÑOS-C. MUNICIPAL