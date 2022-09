Dólar “soja” a $ 200 para esperar una liquidación de U$S 5.000 millones.

Compartir

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo un dólar a $ 200 para exportaciones del “complejo soja” del 5 al 30 de septiembre con el que el Gobierno prevé una liquidación de $US 5.000 millones. “Desde mañana hasta el 30 de septiembre se pone en marcha este programa de liquidación de divisas voluntario, de manera simple y sencilla para los productores”, anunció el funcionario nacional. “El productor va a encontrar en el precio de pizarra que la tonelada de soja va a estar arriba de los $ 70.000 porque el desafío es reconocer precio y aumentar los niveles de las exportaciones”, indicó.

Asimismo, detalló que “el productor va a seguir teniendo su ‘cuenta chacarero’” y “va a cobrar el valor pizarra”, y “los exportadores y los acopiadores van a liquidar el valor pizarra del productor sin que el productor tenga que andar haciendo ninguna cuenta”. Massa explicó que del 5 al 30 de septiembre habrá un dólar “a $ 200 para el chacarero, para el exportador y para el pago del Banco Central” en las exportaciones de soja. “Es un esfuerzo que hacemos en conjunto y no una nueva regla”, aclaró.

El ministro también indicó “que aquellos productores que adhieran en más del 85% de su tenencia”, luego “van a tener la posibilidad de seguir trabajando en programas de beneficios”. En tanto, explicó que se toma la medida particularmente para la soja porque “el 93,8% de ese complejo no influye en la cadena de valor local”. Massa adelantó que se prevén “$US 5.000 millones de liquidación para el mes de septiembre, de los cuales no menos de USD 1.000 millones ingresarían en las primeras 72 horas”. También contó que “el incremento por mayor valor de exportaciones que va a recibir el fisco” se va a dirigir a las economías regionales y a “un programa que administrará la Anses” para sectores vulnerables no alcanzados por programas sociales. El anuncio se hizo en el microcine del Ministerio de Economía en donde estuvieron presentes otros funcionarios nacionales y también referentes del sector privado