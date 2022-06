Duelo Comunitario por el fallecimiento de la secretaria General de la CTA Teresa De Luca.

Compartir

El Gobierno Municipal lamenta el fallecimiento de la secretaria General de la CTA Atónoma de Cañuelas, Teresa De Luca.

Teresa fue una gran militante del campo popular, lideró el MTL y trabajó siempre en la búsqueda de oportunidades para los más humildes. Su compromiso y sensibilidad estuvieron siempre entre sus virtudes más destacadas.

Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros y compañeras de militancia. En su homenaje, la intendenta Marisa Fassi decretó 48 horas de Duelo Comunitario.

Por su lado el gremio de ATE realiza el reconocimiento a una compañera de luchas, en sus redes sociales «Con gran dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestra compañera, Teresa De Luca, Sec. Gral. de la CTA Autónoma Cañuelas, lider del MTL Movimiento

Territorial de Liberación. Integrante del UP (Unidad Popular) donde incursionó en política y de la CTAA de la pcia. de Bs. As. Su partida se produjo por una enfermedad terminal que padecía desde hacía unos meses. Para nosotros era simplemente «Tere» Madre numerosa, luchadora y compañera incondicional, sumamente trabajadora, cocinera chef profesional, costurera, artesana y todo lo que puedan imaginar. Llevó las banderas de luchas porque hasta el último suspiro, ella era eso, una defensora de derechos, una defensora de los más vulnerables, aunque tuviera poco en su mesa cobijó y brindó alimentos a quien se sentara en ella… sensible e inteligente como pocas!! Gracias Tere por todo lo que nos enseñaste, nos brindaste y acompañaste, en cada lucha tu guía nos acompañará. Nuestras condolencias a toda su familia. Vuela alto. Merecido descanso… te hemos admirado y lo seguiremos haciendo! Descansa en paz, hasta la victoria siempre!