El 1 de junio habrá apertura de comercios de «cercanía»

Será en principio por 15 días y en contraturno al horario bancario. La medida está sujeta a revisión tanto en base al cumplimiento de los protocolos por parte de los comerciantes, como a la evolución de la situación epidemiológica del partido.

El Municipio de Cañuelas decidió iniciar desde el próximo lunes 1 de junio una apertura gradual de comercios de cercanía, medida sujeta a revisión y en un principio por un lapso de 15 días.

La medida no alcanza a comercios del rubro hotelero, gimnasio ni gastronómico (aunque estos últimos podrán llevar a cabo su actividad mediante la modalidad de delivery o entrega en la puerta del comercio), y si comprende en un principio a los llamados “comercios de cercanía”: mercerías, tiendas de ropa, concesionarias, zapaterías, venta de artículos electrónicos, santerías, librerías, casas de fotografías, y también los estudios profesionales no médicos (contadores, abogados, etc).

Es importante aclarar que cada comerciante deberá previamente a la apertura inscribirse en el Municipio y adherir a un protocolo específico para la actividad que realice.

El horario de funcionamiento para todos los comercios no alcanzados hasta el momento por las excepciones será en contraturno del horario bancario: de 15 a 19 horas de lunes a sábados.

A pesar de formar parte del AMBA, el partido de Cañuelas no registra hasta el momento casos de transmisión comunitaria del virus, y además la población y los comerciantes han mostrado un notable grado de acatamiento a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. El Ejecutivo Municipal considera que esta situación permite pensar en un esquema más amplio de funcionamiento de comercios, atendiendo sobre todo las situaciones de aquellos que no han podido funcionar desde el comienzo de la cuarentena.

En el caso de que esta medida genere una circulación excesiva, se compruebe que no hay cumplimiento mayoritario de los protocolos, o si se comprueban casos de circulación comunitaria de COVID-19 el Municipio retrotraerá la situación a la fase actual.