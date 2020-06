El caso 11 NO fue positivo, alta medico para el chofer de la ambulancia

Compartir

El parte de este domingo 7 de junio consigna un caso MENOS. Esto se debe a que en el día de la fecha pudo comprobarse que existió un error de carga por parte del laboratorio con relación al último caso que se dio a conocer el pasado jueves 4 de junio.

Para que no existan dudas, se realizó un nuevo hisopado del paciente, que en el día de la fecha se recibió el resultado siendo NEGATIVO para COVID-19.

El vecino Díaz reconocido como el caso histórico 11, o el cañuelense que trabaja en una empresa local luego identificada como Heil, hoy ya con la tranquilidad de haber dado su test negativo explico lo sucedido.

Fue solo una Angina

“El miércoles fui a Aymed con anginas. Como tres síntomas. Dolor de cabeza. 38 de fiebre y tos por las anginas, me sugirieron que vaya a hacerme el test, llene una planilla y fui sin dudarlo, el tema que me dio positivo, yo estaba en una habitación en el hospital”.

“Como no estaban seguros. No me mandaron al hospital cuenca con los otros vecinos con covid. Me hicieron un nuevo test, así que hoy me dijeron que salió negativo. Y ya estoy en mi casa”.

“Esta bueno aclarar, más que nada por mi hija, por la madre y lugar en donde trabajo. Para todos se queden tranquilos.” Por último pidió realizar un reconocimiento “quisiera Agradecerle a la dra. Epidemióloga Mari Pené y al doctor Moldes. Que estuvieron siempre encima de mí, y la atención de las enfermeras que fue muy buena”.

Buenas noticias

En el día de la fecha además recibió el ALTA MÉDICA uno de los pacientes confirmados. Se trata de un personal de Salud que se encontraba en aislamiento en el Hospital Regional Néstor Kirchner