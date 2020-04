El caso sospecho de covid 19 en S.M. del Monte dio Negativo

Compartir

Hace unas pocas horas recibió el análisis del hisopado, realizado en el Hospital Rossi de La Plata, con resultado negativo para Covid-19.

El análisis a la mujer que tenía contacto con el vecino de Udadondo fallecido por el Covid 19 dio negativo según la Municipalidad de Monte y el Hospital Zenón Videla Dorna quienes se encargaron de informar.

La mujer, quien presentó síntomas leves de tos, había mantenido contacto con el hombre de Udaondo fallecido por coronavirus. Por este antecedente, se mantuvo en estricta cuarentena hasta tanto y en cuanto se sepan los resultados del análisis», comunicó la Municipalidad de Monte.

Alicia Ruales, pareja del hijo de Juan González y una de las sospechosas de haber contagiado al anciano de Gobernador Udaondo que falleció de coronavirus el 23 de marzo, los resultados del hisopado le dieron negativo.

Alicia tuvo que mantenerse en cuarentena controlada por la policía y señalada por sus vecinos, pudo descansar a partir de la confirmación que ella no estaba infectada por el virus, ya que no solo es problemática la situación sino que además no fue indirectamente responsable del contagio de su suegro.

Pudo retomar el contacto con sus hijos y ya no tiene un móvil policial en la puerta para controlar sus movimientos, la semana pasado se publico un video donde ella explica lo que estaba pasando con su reclusión.