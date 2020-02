EL CHECHU DANEFF IMPARABLE

Compartir

En la noche de anoche, viernes 21, ganó su octava pelea profesional ante Sergio Quintana, fue por puntos en fallo unánime en el Club Huracán de Florencio Varela.

Gran victoria de Jesús “EL CHECHU” Daneff en el Club Huracán de Florencio Varela, ante Sergio Gabriel Quintana. Chechu no tuvo problemas de pesaje acusando en la balanza 61.200 Kgrs. Pelea pactada a 4 rounds. Fue triunfo del cañuelense en fallo unánime del jurado. Tras la pelea Jesús Daneff dijo «Me costó encontrar un poco la pelea porque Quintana punteaba bien desde afuera. Aunque en un momento me faltó un poco el aire, me sentí bien físicamente. Enseguida lo encontré, pude meter buenas manos al cuerpo y sobre el final también le pude meter algunas buenas manos arriba». Chechu morigeró su estilo y reguló ese vendaval que suelen ser sus ataques intentando marcar la diferencia con envíos al cuerpo. Tras imponerse en el inicio, un ahogo permitió que su rival encontrara la distancia para imponer su técnica pero rápidamente la vehemencia de Daneff quebró las intenciones de Quintana, llegando al blanco con mayor contundencia en la zona alta. También Jesus CHECHU dijo «Lo puse a mi favor cuando me metí en la distancia corta y lo fui llevando a las cuerdas. Creo que me falta estar más sereno, trabajar más la variación de golpes, para poder desarrollar mejor mi faceta técnica. No apostar todo a un nocaut. Eso siento que me falta. Es importante ganar, sumar victorias, para ver si se me presenta la chance de pelear por algún título»