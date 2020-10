El ex intendente Rivarola visitó el Municipio.

La intendenta Marisa Fassi recibió este lunes en el Palacio Municipal al ex intendente de Cañuelas, Héctor Leonardo Rivarola. El exmandatario por la Unión Cívica Radical, que recientemente cumplió 80 años, dialogó con la jefa comunal sobre la actualidad del país y del partido, y particularmente la situación relacionada con la pandemia, además de rememorar algunos momentos de la historia de las últimas décadas. El encuentro entre la intendenta Fassi y el ex intendente Rivarola tuvo lugar en el despacho oficial ocupado por la actual mandataria, donde conversaron de forma amena. No faltaron en la charla referencias al Bicentenario de Cañuelas, que se celebrará en poco más de un año. Intendente mandato cumplido en dos oportunidades (1997-2001 y 2003-2007), “Nino” abandonó toda actividad política tras la finalización de su segunda gestión, y fue homenajeado en el año 2008 al cumplirse 25 años del retorno de la democracia, durante la gestión de Gustavo Arrieta