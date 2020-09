El Gobierno Municipal habilitó la práctica de actividades artísticas y culturales.

Compartir

La habilitación regirá para clases y talleres que no impliquen contacto corporal, y deberán cumplir con los requisitos sanitarios emitidos por la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación y el protocolo de bioseguridad municipal.

En esta primera etapa, las actividades podrán llevarse a cabo de lunes a viernes, en el horario de 8 a 20hs, y el ente regulador de las solicitudes y autorizaciones será la Subsecretaría de Cultura.

La habilitación regirá para clases individuales, en espacios amplios donde esté garantizado el distanciamiento social y deberán implementar el uso de tapabocas de forma obligatoria. A su vez, será importante asegurar la desinfección del lugar y evitar el cruce entre los alumnos y alumnas. Así mismo, sólo podrán participar las personas mayores de 12 años de edad y hasta 60 años, que no se encuentren dentro de la comunidad con factores de riesgo.

En cuanto a la habilitación, será prioritaria la responsabilidad de los y las docentes al momento de cumplir y hacer cumplir los protocolos emitidos por los órganos correspondientes.

Por otro lado, las actividades como teatro, danzas, danzas aéreas y artes circenses, que impliquen mayor movimiento físico, solamente podrán llevarse a cabo en espacios al aire libre con distancia mínima de 4 metros entre personas, uso de tapabocas y sin ningún tipo de contacto corporal.

Los profesores y profesoras que no cuenten con estos espacios, podrán solicitar autorización a la Subsecretaría de Cultura para la realización y gestión de las actividades en algún espacio público, privado o independiente. Además, los centros culturales, bibliotecas o museos podrán realizar actividades individuales.

En cuanto a los shows y espectáculos, sólo se podrán realizar transmisiones vía streaming, sin público presencial, con un máximo de 5 artistas y 2 trabajadores técnicos, y la autorización correspondiente. Sobre los ensayos y grabaciones de música, será obligatorio garantizar que se lleven a cabo en espacios al aire libre, y también tendrán que contar con la habilitación de la Subsecretaría de Cultura para realizarse.

Será obligatorio que todas las salas y espacios dispongan de alcohol en gel, agua y jabón, y se garanticen las condiciones de higiene y prevención. En caso de tomar conocimiento de la presencia de estudiantes o docentes con síntomas compatibles al COVID-19, los responsables deberán reportarlo a la autoridad sanitaria.

Por último, si se constata la existencia de infracciones o incumplimiento a las disposiciones, la sanción será con multas entre 50 hasta los 1000 módulos municipales.